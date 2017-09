Otro temblor ta sacudi New Zealand

WELLINGTON, New Zealand- E isla di New Zealand un biaha mas ta wordo sacudi pa un otro temblor. Esaki ta bin algun dia despues cu e isla ta wordo sacudi pa dos otro temblor.

Diahuebs anochi, net prome cu 8 or y 30, New Zealand un biaha mas ta wordo sacudi pa un temblor, e biaha aki di 2.7 riba scala di Richter y tabata situa na 15 km zuid-oost di Seddon.

E temblor tabata na 15 km di profundidad y a wordo describo como “zwak” door di GeoNet.

Diaranson, un temblor di 6.1 grado riba scala di Richter a sacudi zuidwest di Invercargill, y esaki a wordo sigui pa uno di 5.1 noordoost di Seddon.

E temblor di 6.1 inicialmente a wordo clasifica como uno fuerte, cu profundidad di 10 km.

E dos temblornan tabata tin dos hora di diferencia.

