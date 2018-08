Otro taxi pirata gara y auto sin seguro y cu dos diferente number

Diamars mainta polis di bario Oranjestad riba caminda di Ponton a para un hyundai getz cu tabata eherce e trabou di taxi pirata door di lanta hende banda di caminda. Ora a bay controla e auto su documento no ta cuadra e oficial a capta e plachi number patras A-45671 y dilanti tabata tin otro number A-40993. E auto no tabata tin seguro mes y e plachi numbernan no ta ni cuadra y riba dje tin dos diferente number y esaki no ta permiti pa ley. No a keda nada otro di a tuma e auto den beslag, y e oficial a combersa cu e pasahero cu a declara e lift di e taxi pirata.

