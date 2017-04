Otro posibel efecto di Zika ta epilepsia

Muchanan naci cu Zika por desaroya epilepsia. Esaki ta e advertencia cu Centronan pa Control y Prevencion di Enfermedad (CDC) ta realisa den un informe cu ta resumi e hayasgo di varios estudio y alerta riba casonan di epilepsia y/of convulsion den yiu di mamanan cu a wordo infecta cu e virus mientras cu nan tabata na estado.

Di 48 baby, Brasileronan cu Zika congenito, e mita tabata tin convulsion, segun e autornan di e ensayo publica recientemente den e resita JAMA Neurology, Daniel Pastula, dr. Marshaly Yeargin-Allsopp y Rosemarie Kobau, a indica, di cual tur tabata specialista di CDC.

Ya tabata sa cu Zika por genera dañonan severo neurologico manera microcefalia, pero awo a cuminsa na emerge otro posibel consecuencianan.

Otro investigacion cu e ensayo a cita, a haya cu 13 mucha exponi na Zika na Brasil, shete di nan a wordo diagnostica cu epilepsia. Tur esaki ta realsa e importancia cu ta indaga mas den con y te cu ki punto zika congenito ta asocia cu convulsion y/of epilepsia. Un diagnostico tempran lo permiti atenua algun secuela den e retraso den e desaroyo di e muchanan aki y brinda e apoyo necesario na su famianan, specialistanan ta adverti.

Pa esey, e prome ta pa informa e mayor y profesionalnan di salud riba e vinculo aki entre epilepsia y e virus di Zika, pues den hopi caso por tin casonan cu no ta wordo reporta corectamente.

“E sintomanan di atake riba baby y muchanan chikito ta dificilmente di reconoce. Esaki ta nifica cu e casonan di epilepsia relaciona cu zika por ta ma diagnostica of no informa.”

E virus di Zika ta wordo transmiti pa e sangura Aedes Aegypti, aunke tambe ta wordo transmiti durante e acto sexual. Hay’e durante embaraso por desencadena consecuencianan grave na e feto, di eynan e importancia di preveni e contagio.

Fuente: Univision