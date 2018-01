Otro paket cu substancianan explosivo entrega na un banco

BERLIN, Alemania- Un envelop cu contenido sospechoso cu tabata tin kabel y substancianan explosivo a wordo entrega na un sucursal bancario den e capital Aleman. Esaki a sosode diabierna 12 Januari ultimo, caminda cu alarma a wordo bati.

Tecniconan di polis a desactiva e artefacto di fabricacion casero cu tabata contene “material pirotecnico” cu capacidad di explota, pero no cu potencia di un explosivo di plastico of di dinamiet.

E edificio a wordo evacua, despues cu’n empleado di banco a habri e pakket y a yama polis.

Polis di Berlin ta analisando e material explosivo y ta buscando vingerprintnan of di DNA pa identifica e remitente. Polis a confirma via Twitter cu el pakket ta relaciona cu’n intento di extorsion contra di e servicio di entrega y logistica DHL.

Esaki ta di tres pakket cu ta wordo manda despues cu nan December, un mercado di Pasco a wordo evacua ora cu’n pakket a wordo entrega na un botica den cercania cu’n carta di extorsion unda cu e ta exigi un pago miyonario di DHL. Ya caba un otro pakket explosivo na Frankfurt, E envelope haya diabierna no a wordo entrega door di DHL.