Otro atentado terorista na Spaña

TARRAGNA, Spaña- Polis Catalan recientemente a informa di cuater individuo cu nan tabata persigui, kier a comete otro accion terorista, na e ocasion aki den e localidad costero di Cambrils, a wordo tira mata.

E operativo policial a tuma luga oranan di marduga di diabierna y segun reportenan di television polisnan a haya e teroristanan cu algun vest pero no a precisa si nan tabata contene explosivo of no.

Servicionan di emergencia di Cataluña a cuminsa alerta via Twitter, pa no sali for di nan casnan.

E hecho aki ta tuma luga apenas algun ora despues di cu un grupo, al parecer tres individuo perteneciente na Estado Islamico, lo a comete un acto criminal, door di uza un van pa atropeya personanan, den e zona conoci como Las Ramblas, den pleno centro di Cataluña.

https://www.cibercuba.com/