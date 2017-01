Otmar Oduber ta premira cu turismo di Aruba lo sigui crece den aña 2017

Sr. Otmar Oduber ta sigur cu aña 2017 pa loke ta nos turismo, e lo ta uno sumamente positivo. Pero e efecto Venezolano, cu tur hende ta sinti su efectonan, lo dura entre 5 pa 6 luna mas. A base di e trabaonan duro haci, lo mira un aumento den e capacidad di stoel di riba 10% e aña aki. Esaki lo sigui crece paso e ta keda un reto, aunke di otro banda no por keda depende di turismo so pero mester busca un otro forma pa trece fondo den caha di gobierno

Jet Blue so lo contribui cu casi 55 mil stoel extra den e prome kwartaal of den e prome periodo cu nan ta na Aruba, mas otro aerolineanan cu ta bin Aruba. Ta premira crecemento apesar di e situacion di Venezuela cu ainda ta sinti e efectonan di dje, tin un crecemento di 1 pa 3 % durante 2017. E bishitantenan crucero, barconan crucero lo bay kibra e record di tur aña yegando casi ¾miyon bishitante e aña aki. Aña 2016 a conoce un aumento significativo compara cu e aña anterior. Y 2017 lo kibra e record di aña 2013 cu tabata un aña unico.

E base pa loke ta trata loke mester carga nos economia ta presente. Turismo cu nos ta depende di dje, ta presente. Pero tin un trabao sumamente grandi, cu no por depende mas di unicamente turismo pa crea e satisfaccion, pa crea e bienestar di e comunidad y adelanto cu mester existi pa un y tur. A base di un economia mester wordo diversifica. un economia cu berdaderamente mester haya su elementonan, cu por bisa cu por crea un dependencia mas amplio of menos dependiente di turismo y mas amplio riba e diferente facetanan cu elementonan cu lo kier mira den nos economia, y esaki ta netamente e trabao y loke lo kier bay logra atrabes di e consulta y e participacion cu nos kier inicia den e proximo lunanan adelante door di crea e programa cu lo mester carga despues di september proximo, e economia di pais Aruba, caminda e individuo ta bay dilanti, caminda cu e pueblo, e ciudadano ta sinti den su hogar, un bienestar real y no un bienestar cu ta rond di infrastructura cu ta rond di aspectonan material, cu no por yuda su mesun biba den e comunidad aki.