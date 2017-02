Otmar Oduber ta expresa su pensamentonan riba ex- Bushiri Hotel

Na aña 2011, na momento cu a cuminsa cu deliberacionnan di Bushiri Hotel, a purba di haya un hotel diferente pa pais Aruba. Sr. Otmar Oduber ta splica.

Mirando cu e ta forma di parti di un inventaris, pa atrae e millenials tambe, un generacion nobo pa Aruba. Pero lastimamente no a logra cu Hard Rock Hotel & Casino. Den Parlamento ya caba tabata tin un mocion cu ta bisa cu si no logra cu e grupo aki, lo Parlamento y Gobierno tambe, ta bisa cu mester cleaun up e luga aki pa haci esaki un beach publico.

Ya caba tin un limitacion na beachnan publico y e aña aki lo tin casi 740 mil via barco. Dus e presion lo bira mas grandi ariba e beachnan cu Gobierno e tempo ey caba a tuma un decision den Conseho di Minister, hunto cu ATA a pone fondonan disponibel, di 1.5 miyon florin.

Sr. Oduber ta sigui bisa cu Minister di Infrastructura, Sr. Benny Sevinger lamentablemente tabata esun encarga pa bay Parlamento, ya cu ta vernietig capital di pais Aruba y mester bay Parlamento pa haya autorisacion pa cu esaki y haya limpia e area aki. E intencion tabata pa e mercado niche market, cu ta creciendo aki na Aruba, manera beach tennis, beach volleyball, beach soccer y cu tur e actividadnan cu ta atrae e hendenan cu tin e placa por gasta den economia aki nan Aruba, cu ta netamente e profiel di e turista cu Aruba mester cu ta conforme e idea di sigui crece ADR den hotelnan cu tabata meta di Gobierno.

Pero lastima, el a dura demasiado y Sr. Oduber ta spera cu den e periodo nos dilanti e parti di e ley aki por keda cla, paso pa basha e luga abao mester tin un ley prepara.

Te cu aña pasa, e ley no a ni wordo traha, por pone poco presion. pero Sr. Oduber ta spera cu awo cu eleccion ta dilanti, por pone enfasis pa ruim op henter e luga y crea un facilidad publico y cu tin acceso pa nos hendenan local y nos turistanan, concentrando ariba e diferente actividadnan, festivalnan cu ta wordo teni aki na Aruba.

Enfoke di mercadeo, uno ta esun cu ta wordo haci henter aña, propaganda na television, na cable. Pero un di e actividadnan cu ta wordo uza, pa mas di 30 aña caba, tempo di Aruba Jazz & Latin Festival y temponan di gloria di Aruba Hi Winds, unda cu tabata inverti mas di 1 miyon florin den eventonan asina. Esaki tabata pa temporadanan unda cu sa, cu bo mercado principal, Merca, tabata low season pa motibo di zomer, unda cu masha poco hende ta biaha particularmente April, Juni y tambe September.

Den lunanan aki ta uza actividadnan pa atrae e mercado aki, y e intencion tabata ta pa atrabes di e stempel cu Aruba a pone door di actividadnan deportivo, ariba beach pa promove e parti di nos beachnan, via di actividadnan profesional.

Ta duna elogio na e sector priva, cu a cuminsa cu esakinan pero cu ATA y Gobierno poco poco a bin a sostene, ora cu a pensa pa ontruim ex- Bushiri y haci esaki un beach publico. E ora ta pensa ariba e mercado special, cu ta un mercado di hendenan cu hopi cen, nan ta bin cu nan famia, nan team y nan famia. Y mas principal ta pa un promocion enorme pa Aruba.