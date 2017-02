Otmar Oduber: Plaza Padu ta uno importante pa nos local y nos turistanan

Ex Minister di Cultura, Otmar Oduber ta contento cu proximamente lo inaugura Plaza Padu cu ta dedica na e tres compositornan di nos himno Aruba Dushi Tera.

E ex Minister a bisa cu e construccion di e plaza tabata un trayecto hopi largo, un proyecto colectivo unda cu Ministerio di Cultura y otro ministerio y departamentonan, como tambe sector priva a contribui na esaki. Un suma di algo mas cu 1.8 miyon Florin a keda inverti den e monumento historico aki y a wordo financia 100% atrabes di e presupuesto di partnernan den sector priva, esta Aruba Tourism Authority (ATA), TPEF y Mondriaan Fonds.

Intencion tabata pa e plaza keda cla pa fin di september aña pasa, pero en todo caso, dentro di poco e plaza aki cu ta honra e tres personahenan grandi cu a compone nos Aruba Dushi Tera lo keda inaugura pa tanto local como turista por disfruta di un monumento unico cu ta engrandece mas ainda nos historia cultural.

E artista cu a realisa e obra di brons di e tres baluartenan ta nos artista renombra Ciro Abath. E ta un trabou masha grandi cu sr. Abath a haci unda cu el a pone su vision artistico tambe aden, pa asina duna e obra un elemento artistico y historico.

Oduber ta bisa cu Plaza Padu ta uno importante pa nos localnan, pero tambe pa nos turistanan unda cu e bishitantenan lo por disfruta di un bunita infrastructura y lo crea e esfera pa por socializa mas cu nos localnan. Naturalmente no por laga afo e aspecto di brinda e oportunidad pa comparti e parti di nos historia y cultura cu por wordo aprecia no solamente cu e monumento na Padu Lampe, Rufo Wever y Hubert Lio Booi, pero tambe cu e diferente monumentonan cu a wordo renova rond di e plaza y e parte artistico den Cosecha.

Finalizando Otmar Oduber ta pidi tur ciudadano pa aprecia y cuida no solamente Plaza Padu, pero tambe e otro plaza, e monumento y e edificionan historico tur rond di nos isla, pasobra nan ta representa e parti visual di nos herencia, di nos cultura y di nos historia.