Otmar Oduber: Parlamento mester trata ley di financiamento di partidonan politico prome cu eleccion

“Bo mester cumpli loke bo ta bisa y E Forsa Nobo, POR, ta haciendo esaki. Nos ta creando un plataforma politico cu un transparencia total, mustrando nos pueblo cu si por tin confiansa den organisacionnan politico”, Otmar Oduber di E Forsa Nobo a duna di conoce.

Pa hopi aña a papia riba ley pa regula financiamento di partidonan politico, hopi biaha prome cu eleccion e tema aki tabata topico di campañanan, pero esaki nunca a pasa. E tabata keda como topico di campaña solamente y nunca a wordo pasa den Parlamento.

Otmar Oduber a bisa cu contrario na promesa di campaña y como muestra di transparencia, E Forsa Nobo POR a hancra e espirito di loke ta e ley di financiamento di partidonan politico den su statutonan. E lider politico ta spera cu otro partidonan por sigui ehempel di E Forsa Nobo y na mes momento ta boga pa Parlamento pasa e ley aki mas pronto cu ta posibel, inclusivo prome cu september venidero.

Oduber a bisa tambe cu e ta contento cu diferente partidonan politico y miembronan di Parlamento a cuminsa papia den direccion di e pensamento cu tin den E Forsa Nobo pa loke ta e ley di financiamento di partidonan politico. E ta spera cu e biaha akinan pone accion tras di nan palabra y para pa un politica transparente pasando e ley prome cu eleccion proximo.

Vision tras di hancra e transparencia di financiamento di E Forsa Nobo den e statutonan ta pa crea confiansa un biaha mas den organisacionnan politico y logra haya e confianza bek den e politiconan. Esaki ta e contribucion di E Forsa Nobo POR pa inicia e proceso aki, Otmar Oduber ta bisa.

Manera a anuncia caba, E Forsa Nobo for di siman pasa a publica su statutonan riba su pagina di Facebook POR E Forsa Nobo y aki den por lesa claramente loke e plataforma politico aki pa pone no solamente riba financiamento, pero tambe e screening di candidatonan cu ta tuma luga prome cu eleccion. Esaki pa comunidad porta sigur cu e personanan aki por carga un responsabilidad sea den Parlamento, Gobierno, of un cargo publico.

Articulo 7 cu ta trata di medionan monetario ta bisa entre otro cu e medionan monetario di e partido ta consisti di:

a. contribucionnan danki na e miembresia di partido;

b. subsidionan, donacionnan y regalonan;

c. herencianan y legadonan;

d. actividadnan di recaudacion di fondonan y entradanan di su propio capital;

e. eventualmente otro activonan y tur otro fuentenan legal di entradanan.

Den caso cu den e medionan monentarionan menciona den inciso b. ta representa den un periodo di diesdos (12) luna diez mil Florin Arubano (Afl. 10.000,00) of mas, e directiva di partido mester informa na e conseho di partido e nomber di e donador.

Articulo 6 di e statutonan di E Forsa Nobo POR ta bisa cu un miembro di partido cu a postula su mes y a wordo eligi como representante di pueblo, como tambe esun cu a wordo nombra como minister of cualkier otro funcion publico mester entrega na directiva di partido y na Controlaria General di Aruba un declaracion di propiedadnan, capital y debenan. Esaki tanto na cuminsamento como na final di e termino di e funcion.

Otmar Oduber como miembro di E Forsa Nobo POR ta sinti su mes hopi orguyoso y satisfecho di por no solamente bisa, pero tambe demostra y cumpli cu e plataforma politico nobo aki a bin cu un biento nobo, un forma transparente y un vision nobo pa por mehora e nivel y calidad di bida di cada individuo cu ta biba riba nos pida baranca.