Otmar Oduber: Orguyoso di mira organisacionnan traha hunto pa gran celebracion di Carnaval 63

Ex Minister encarga cu Cultura no a sconde su pensamento riba Carnaval 63 su celebracion cu ta bayendo hopi positivo y cual e ta spera por continua den e direccion aki. E bon comunicacion y positivismo ta resultado di esfuersonan grandi cu a wordo haci pa mehora relacion entre SMAC, Musica y AMA.

“Mirando e eventonan cu ya a pasa y esunnan cu ta premira pa tuma luga den e proximo simannan, mi kier a tuma tempo pa gradici tur instancianan envolvi. Instancianan cu desde aña pasa ta reuniendo, combersando y negociando cu otro. Ta papia di instancianan madre manera SMAC cu ta e organisado di Carnaval, pero tambe di Musica y AMA. Esakinan ta e tres organisacionnan principal cu ta envolvi den loke ta trata organisacion di nos Carnaval pa aña 63. No ta desconoci cu e ambiente entre e tres organisacionnan no tabata positivo tur tempo cual a conduci cu hasta no tabata tin niun Caiso & Soca Monarch na celebracion di Carnaval 62, pa motibo cu nan no por a yega na un acuerdo. Mi ta masha orguyoso cu a base di e dialogo, informacionnan y reunionnan cu a tuma luga aña pasa, awo ta mira un Carnaval caminda cu tur e tres organisacion ta trahando estrechamente cu otro sumamente positivo.”

Hopi atencion y esfuerso a wordo poni den e relacion di e tres organisacionnan y Sr. Oduber ta enfatisa cu e ta contento cu na ultimo nan por a yega na otro. Importante pa menciona ta cu tanto AMA y Musica ta forma parti di SMAC tambe y por mira resultado di esey. Tambe e ta orguyoso di mira e gran cantidad di participantenan cu tin pa Caiso & Soca Monarch e aña aki, el a agrega. “Cu sigui asina, ta pone nos Carnaval bek na e nivel cu nos a conoce pa hopi aña.”

Mester bisa cu e positivismo aki ta refleha su mes tambe si wak e gran cantidad di participantenan cu tabatin den e paradanan cu ya a tuma luga y esunnan cu a inscribi pa Tumba tambe. Mester menciona claro e gruponan di Carnaval y tur organisacion cu ta trahando pa haci Carnaval 63 grandi un biaha mas. Carnaval ta un di e prome actividadnan/eventonan economico di mas grandi na Aruba. P’esey mas positivo e draai, no solamente pa e parti di Cultura e ta bon, pero pa e parti economico tambe ta sumamente importante pa Aruba.

No por lubida riba instancianan y departamentonan di gobierno cu ta forma parti di henter e organisacion aki manera nos Cuerpo Policial, Ambulance, Cruz Cora, DTI, DOW, Salubridad y boluntarionan cu a base di e mesun coordinacion y comunicacion cu tin, por duna resultado cu awo ta hibando na un Carnaval hopi positivo cu ‘bon vibe’. Ta spera cu pa e proximo simannan tambe e por continua den e direccion aki, Sr. Oduber a termina ta bisa.