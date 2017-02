Otmar Oduber: Minister di Husticia tabata boicotia trabao di DTP pa para e fenomeno di taxi pirata

E competencia inhusto aki di transporte pirata mester caba.

Departamento di Transporte Publico (DTP) ta haciendo su maximo esfuerso pa controla na un manera eficiente y efectivo tur aspecto di transporte publico na Aruba, esey ta un hecho. Pero, fenomeno di taxi y autobusnan pirata lo caba unicamente dia cu Minister di Husticia duna e ordo na polis pa actua.

E competencia di trahadornan di DTP no ta permiti nan pa por actua contra autonan cu plachi number A y duna un multa na esnan cu ta core auto of autobus pirata, esey ta keda competencia exclusivo di Cuerpo Policial.

Otmar Oduber durante su 7 aña como Minister di Transporte a pone hopi enfasis riba e combatimento di transporte pirata y a haya varios biaha e sosten individual di miembronan di Cuerpo Policial, cu SI tabata mira e inhusticia aki, pa organisa accionnan sorpresa y no sorpresa unda a gara varios taxi y autobus pirata. Pero pa e controlnan efectivo manera esunnan cu a tuma lugar den pasado por continua, Minister di Husticia mester duna ordo na polis pa actua. “Na varios ocasion, mi persona como Minister encarga cu Transporte a dirigi cartanan pa colega e tempo ey di Husticia, pero nunca a haya un reaccion. Al contrario hasta e tabata boicotia e trabou di DTP pa para e fenomeno aki”, Oduber a señala.

Mientras cu e controlnan efectivo no tuma luga, tur hende por wak, saca potret y filma tur esnan cu ta transporta pasaheronan na un forma pirata, pero nada no lo pasa, pasobra te na e momentonan aki e uniconan cu por kita e auto(nan) y pone multa ta polis.

Oduber a gradici e miembro di Cuerpo Policial pa e gran trabou y cooperacion cu nan sa di brinda na DTP cu a conduci na accionnan exitoso den pasado. Tambe el a haci e peticion na Minister di Husticia pa por fabor permiti Cuerpo Policial realisa e controlnan necesario hunto cu DTP pa pone un paro finalmente na transporte pirata y asina yuda tur e taxista y chauffeurnan di autobus cu ta sufriendo danki na e fenomeno aki.