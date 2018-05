Otmar Oduber kier saca probecho politico di e problema di dump

Un par di siman pasa Minister di Infrastructura Otmar Oduber kier a bypass Parlamento pa bin cu incinerator. Esaki despues cu Sr. Oduber, hunto cu Benny Sevinger y Sr Howell, cu tabata coordinador di e minister, hunto cu Minister Marisol Lopez Tromp, como presidente di parlamento e tempo ey a boicotia e proyecto aki di Dump y Serlimar. Sr. Booshi Wever di UPP ta splica cu Sr. Otmar Oduber kier saca probecho politico di e problema ariba dump.

Despues di esaki a comprende cu a bin cu idea pa pone tres liñanan traha atrobe pa produci e fluff aki. Al parecer, tin un amigo di e Minister Oduber cu no ta experto riba e tereno sino cu e ta debe un favor, a bisa cu fluff no por wordo uza pa genera energia.

E fluff en berdad riba su mes no ta traha energia, pero si convertiele den un sorto di palett cu ta “hoog brandbaar” por wordo utilisa. Tin un oferta aden di e compania All-In Energy cu por haci esaki, pero Sr.Booshi Wever ta compronde cu esaki ta bay wordo uza pa desvia e atencion di pueblo di e situacion di e incinerator cu pueblo tin cu paga pe.

Un par di aña pasa ora Sr. Wever tabata encarga como Minister encarga dump a haya un oferta di pais Dinamarca pa un incinerator. Pero e tempo ey a wordo desaconseha pasobra Aruba no tabata produci hopi desperdicio pa laga e planta draai manera mester ta.

Anto awor aki tin cu inverti e capitalaso di placa pa esaki, unda cu e ta convenci cu All- By Energy por ofrece un planta cu por haya wasting energy siendo cu lamentablemente unda por papia cu tin un fix deal cu cierto hende cu ta conoci y ta lamentabel cu mesun Minister a haci nan best pa boycotea e proyecto aki y awor aki e kier inverti hopi capital.

Esaki ta considera un acto criminal contra pueblo di Aruba vooral pa esunnan di e bario di Parkietenbos cu a keda sufri despues di hopi aña y esaki danki na cu e hecho cu Minister Otmar a conspira cu AVP pa boycott e proyecto. Sr. Wever su preocupacion cu a surgi riba esaki ta hustifica caminda cu e ta mustra cu Parlamento mester mustra cu e no ta Stempel -Parlament. Sr. Wever lo keda investiga y ta bay trece mas detaye riba e caso. Pero den e caso aki, e incinerator no ta e miho opcion.

E proyecto di Bauldwin and Lawson mes por wordo utiliza pa esey, anto e fluff ta un material cu ta usabel y por wordo traha pa tapa e buraconan den nos careteranan. Pero e prome preocupacion ta si no tin otro uzo por tapa tur e tantisimo buraconan cu tin rond di Aruba pa scapa esey. Si ta keda uza tur e fluff cu e matanan ta produci ta bay tin un 30 aña prome cu por yena tur e buraconan y por soluciona e problema pasobra e ta sostenibel y duradero.

Otro punto ta cu e mesun consehero cu a desaconseha awe ta conseha pa bay den dje, anto tin cu considera cu si e berdad ta stima e pida di bandera o ta simplemente e ta pretenda e stimacion.

A bin cu esaki pa pone pueblo na haltura y cu UPP ta pendiente di e caso, unda cu ta spera ora cu Parlamento a realisa e problemanan cu medio ambiente cu caso di Dump y Serlimar no bay sconde cos djis pa coalicion keda na bida. Den caso cu esaki no ta bon unda mester saca conclusion cu cosnan straño ta pasando mescos cu e asunto di e e 22 trucknan cu despues di 5 aña di antemano por a bisa di ken ta haye caminda cu nan tabata di e mesun marca Aleman y hende hopi cerca di Minister Otmar, doñonan di Cartepilar a perde nan dealership, y pa haye bek nan tin cu bende tur e trucknan aki, pero esaki a wordo pa salvavida di Otmar Oduber ora cu nan haya e proyecto di e 22 truck aki. Sr. Wever ta haci un apelacion na Parlamento pa habri nan wowo y unda tin informacion cu tin cierto parlamentario di MEP ta na altura di e casonan aki.

