Otmar Oduber di POR: Ta calcula cu pa 2018 lo tin un buraco financiero di por lo menos 140 miyon florin

Lider politico di POR, Otmar Oduber ta bisa cu mirando e situacion financiero di Pais Aruba, unda ta calcula cu pa 2018 lo bay tin un buraco financiero di por lo menos 140 miyon Florin, mester wak e manera pa genera mas entrada y riba esaki ya caba POR a presenta su posicion. Den e prome aña di gobernacion mester introduci un reforma fiscal cambiando di impuesto directo pa indirecto. Esaki tabata un promesa di e actual Gobierno, pero lamentablemente no a cumpli cune.

Ademas mester fomenta mas entrada pa Gobierno sin pone e peso riba comunidad. Flexibilicacion den e sistema di impuesto cerca comerciantenan ta un “must”, pa asina crea mas incentivo pa inversion, cual automaticamente lo stimula actividadnan economico.

Di 9 pa 7

Otmar Oduber a anuncia den e mesun rosea cu na momento cu POR drenta gobernacion despues di eleccion na September proximo, lo reduci e cantidad di ministernan bek na 7 y lo limita e cantidad di colaboradornan externo te na maximo 10 persona. Oduber ta mustra riba e hecho cu desde inicio caba e no tabata sinti e necesidad pa aumenta e cantidad di ministerionan na 9, pero formador e tempo ey a prefera di haci tal. Mas awor, cu ta obvio cu no tin e necesidad aki, mirando e reparticion actual, ta boga sigur pa bay bek na 7 y evita e gasto extra cu esaki a trece cune.

Pero mes importante cu e dos puntonan ariba menciona: mester reduci e gastonan di e aparato gubernamental y pataforma politico POR ta convenci cu manera den pasado, Aruba por wordo goberna cu 7 minister y como tal lo reduci e cantidad actual di 9 minister na 7 bek. Solamente e cambio aki lo trece cune cu lo por spaar sumanan substancial cu na e momentonan aki ta bay pa dos ministerio adicional.

Banda di esaki Otmar Oduber ta indica cu POR ta kere tambe den limita e cantidad di colaboradornan externo trahando cu cada minister te na un maximo di 10 persona, sea consultant, personanan cu ta bin di sector priva of trahando den forma di contractant. Cu e dos cambionan aki e cantidad di placa cu lo spaar como Gobierno lo ta uno substancial y moralmente ta cuadra cu e pensamento di un gobierno eficiente.

Tambe den e prome 6 lunanan di gobernacion mester continua riba e rumbo di privatisacion di departamentonan manera tabata e caso di ATA y recientemente ANSA. E dos entidadnan aki den nan corto tempo di existencia a demostra cu nan no solamente a reduci gastonan di Gobierno y a mustra cu nan por mantene nan mes, pero tambe ta generando fondonan adicional pa Gobierno. Mester identifica departamentonan cu por wordo independisa manera e.o. Directie Scheepvaart, Departamento di Rijbewijs, Departamento di Transporte Publico y otronan.

E formula di POR pa por sanea e situacion financiero di Pais Aruba, concentrando riba reduccion di gastonan en bes di pone e peso riba comunidad, como tambe e reforma fiscal bayendo di impuesto directo pa indirecto, lo por sigura un mehoracion continuo, no incidental, di nos finansas publico, como tambe un miho clima di inversion y mayor seguridad pa nos isla den su totalidad.