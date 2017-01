Otmar Oduber: Despues di 3 aña di negociacion awe nos ta disfruta di vuelonan diario di JetBlue for di Fort Lauderdale

Otmar Oduber, kende a ocupa e posicion di Minister di Turismo te cu cuminsamento di November 2016 a felicita Aruba henter cu inicio di vuelonan diario di JetBlue for di Fort Lauderdale.

Oduber a indica cu 2017 lo bay ta un bon aña pa loke ta trata turismo mirando tur e trabounan realisa conhuntamente cu e partnernan den e industria. Un ehempel bibo di loke ta premira pa 2017 ta e vuelonan diario di JetBlue for di Fort Lauderdale. E vuelonan aki lo cubri e costa este y oeste di Merca, nan ta un balor agrega y ta un strategia cu a traha pa varios aña riba dje, Otmar Oduber ta duna di conoce.

El a bisa cu e negociacionnan a cuminsa for di 3 aña pasa, durante ultimo aña a concretisa esakinan y finalmente a logra na September aña pasa ora a keda confirma cu entrante Januari 2017 e vuelonan directo for di Fort Lauderdale di Jet Blue lo cuminsa.

E ex minister a bisa tambe cu e maneho cu a wordo hiba for di 3 aña pasa ta pa aloca den presupuesto un fondo specificamente pa atrae avionnan for di e diferente mercadonan. Fruto di esaki ta cu Aruba tabata un di e prome destinacionnan den Caribe cu a convence Jet Blue pa bula for di Fort Lauderdale una bes nan a cuminsa nan operacionnan.

Oduber a indica cu JetBlue tin 11 aña bulando pa nos isla y a cuminsa for di Boston, despues a expande y a inicia vuelonan for di New York y entrante 4 di Januari a habri e di tres gateway for di Fort Lauderdale. Di e forma aki JetBlue a bira un di e partnernan strategico y grandi di nos industria di aviacion contribuyendo grandemente cu e diversificacion di nos Mercado turistico.

Otmar Oduber : “Masha pabien na Jo-Anne Arends di AAA y henter su team como tambe RonellaTjin Asjoe-Croes di ATA y henter su team, Jim Hepple di AHATA y tur esnan di Ministerio di Turismo cu a contribui na e gran logro aki. Mi kier gradici specialmente Sr. John Checkett di Jet Blue cu ta e persona cu a reuni cune na New York y a pone e bala aki lora, a kere den dje y awe nos ta disfruta di dje”.