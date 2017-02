Otmar Oduber di E Forsa Nobo POR ta haya su mes forsa pa coregi Minister Dowers un biaha mas. Contrario na e declaracionnan di e Minister di Husticia cu ta bisa cu Otmar Oduber tempo e tabata Minister di Turismo tabata contra introduccion di visa pa Venezolanonan pasobra e lo tabata kier pa e cifranan ta bunita, ta net Otmar Oduber tabata e mandatario cu a bin cu e iniciativa pa bin cu un visa condiciona pa Venezuela pa frena e entrada di esnan indesea.

Cu prueba den man y utilizando un dicho cu ex Premier Nelson Oduber tabata uza, “papel ta skop”, Otmar Oduber a desenmascara e mentiranan di Minister Arthur Dowers. Publicacionnan for di 2 aña pasa ta mustra cu e ex minister di Turismo tabata positivo pa introduci visa condiciona pa turistanan Venezolano. Citando un di e publicacionnan, Oduber ta lesa lo siguiente: “E mandatario di Husticia recientemente a splica cu parti di e problema di atraco y criminalidad na Aruba ta pa responsabilidad di un grupo di turista di pais bisiña, esta Venezuela. ‘Totalmente di acuerdo’ Oduber a contesta riba sosten pa declaracion di su colega. E mandatario (Oduber), sin embargo kier pa tur minister uni y traha pa logra resolve e problema actual. Entre otro e ta papia di screen pasahero mas miho na aeropuerto, waf y otro puntonan di entrada. E mandatario (Oduber) ta pro pa introduccion di visa pa Venezolano contal cu esaki ta uno condiciona unda cu por separa esunnan cu tin beneficio pa Aruba manera esunnan cu tin un propiedad na Aruba of ta haci inversion na Aruba y cu tin pasaporte cu visa pa Merca y otro destinacion apropia. Pero sigur e ta pro pa introduci esaki awor y cu mester bin un conversacion nacional pa por logra esaki y comunica esaki cu Gobierno di Reino Hulandes cu finalmente tin e ultimo palabra”. Esaki a keda publica na Mei 2016.

Hasta tabatin reaccion di Minister di Hulanda Koenders riba declaracionnan di e tempo ey Minister Otmar Oduber. Den publicacion di December 2015 e mandatario Hulandes a bisa cu Hulanda no lo implementa visa pa Venezolano drenta Aruba awor. Minister Koenders a admiti cu en berdad Minister Oduber a declara cu entrada di Venezolanonan por wordo frena cu implementacion di un visa, pero cu esaki lo por tin implicacion serio politico pa nos isla. Autoridadnan di Aruba a confirma cu en berdad e Minister Turismo a haci e declaracion aki, segun Minister Koenders a declara. Inclusive e tempo ey den Tweede Kamer a discuti riba introduccion di visa condiciona pa Venezolanonan. Oduber ta bisa cu e parti condiciona ta expres debi cu nos isla ta biba di turismo y keto bay Venezuela ta nos di dos Mercado y mester tene cuenta cu esey.

Igualmente e mandatario di Husticia awo ta papia riba un ESTA, pero for di 2015 ora cu ATA a introduci un sistema di online ED-card, e mesun minister aki a briya cu su ausencia, a pesar cu riba e dia aki a reconoce tur personal di imigracion, cu ta un di su departamentonan.

For di inicio a bisa cu e programa aki mester funciona no solamente como uno pa facilita e entrada y salida di biaheronan, pero tambe bin cu un upgrade cu lo a costa menos di 200 mil Dollar, pa por a hacie un sistema similar na ESTA. Es decir, prome cu e biahero bin Aruba e ta pone tur su informacion online pa imigracion y otro depatamentonan concerni por screen e persona y bise si e por of no por drenta Aruba. ATA tabata dispuesto pa paga pa e upgrade aki.

“E infrastructura tey pa bin cune ya caba for di casi 2 aña pasa, pero e minister a boycotea e proyecto aki, no a presenta ni pa duna reconocemento na su mesun departamento di imigracion y esaki simplemente pa un capricho, pa un sentido di no kier haya ayudo, no kier haya sosten for di ningun hende den e comunidad aki. E programa tey, unico cos cu mester tuma lugar ta cu mester cambia e ley, mester percura pa den LTU y mi ta sigur cu si e deseo di Gobierno tey, Parlamento lo por a pasa e ley aki rapidamente”, Otmar Oduber ta indica.

E ta bisa cu e cosnan aki unda cu Minister Dowers no tin argumento mas y ta trece mentiranan na un forma structural dilanti mester yega na un fin y Parlamento ta esun responsabel pa esaki pasobra nan mester sirbi pueblo na prome luga y no por ta asina cu pa colegialidad of amistad ta bay over na proteha un Minister di Husticia cu a mustra cu el a faya totalmente den su tareanan como minister.

