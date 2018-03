Oro lo por yega na un prijs historico di 10 mil dollar pa ons

E inminente colapso di e monedanan moderno, lo causa cu e prijs di oro lo subi te na 10 mil dollar pa ons. Esaki lo haci cu banconan central lo recurri na un sistema monetario respalda pa oro, segun e analista Byron King, di e boletin Gold Speculator.

“Si bo tuma e disponibiliad monetario global y bo back nan up cu oro pa un 40%, lo bo mester di oro balora na 10 mil dollar pa esaki por funciona. Y esaki ta solamente si bo ta apoya cu 40%”, e experto a bisa den un entrevista cu Kitco News. “Esaki tin di haber cu e eventual colapso di e monedanan moderno”.

“Esaki lo mester pasa”

King no a specifica na ki momento precies e prijs di un ons di oro, cu actualmente ta costa 1334 dollar, lo por subi asina hopi. Pero el a afirma cu esey lo tin cu pasa, debi cu e actual burbuha di placa no por existi pa semper.

“Ta mescos cu e storia di e homber cu a keda den ruina, na principio poco poco y despues, diripiente”, King a indica. “Mesun cos ta pasa cu e dollar Mericano, cu e Euro, cu e Yen. Nos a crea biyones y biyones di dollar, di obligacionnan cu nunca por wordo paga bek. Esaki mester sosode”, el a observa.

E specialista a agrega cu e tasanan actual, e existencia di oro ta bastanto mas atractivo di loke nan tabata dos aña pasa, y el a apunta cu “nos ta den un ciclo financiero di e oro”.

Fuente: http://www.kitco.com

Comments

comments