Organisacionnan Social y Boluntarionan ATENCION!

Falta mas o menos dos luna so mas pa ARUBA DOET 2017 (diabierna 10 y diasabra 11 di maart 2017)! Ya caba tin varios trabou y actividad registra. Tambe tin varios boluntario cu a inscribi caba pa duna un man!



Organisacion Social

Scol, fundacion, club di deporte, centro di bario, instancia di cuido, grupo di scouting, grupo di bario tene na cuenta cu bo tin oportunidad te cu dia23 di januari 2017 pa registra un trabou of actividad pa ARUBA DOET 2017 y yena un peticion pa haya un contribucion financiero pa por completa esaki. Haci uzo di e oportunidad aki pa completa un trabou of actividad grandi y riba dje recluta boluntario nobo pa bo organisacion. Registra awor pa ARUBA DOET 2017: www.arubadoet.com



Boluntario

Pa por completa tur e trabounan durante e dianan di ARUBA DOET nos lo tin mester di ayudo di hopi boluntario. Y a caba como boluntario bo por inscribi pa duna un man na e trabou di bo gusto. Participa como boluntario individual of den grupo di famia, amigo, colega etc. jong y oud! Bishita nos website www.arubadoet.com y tira un bista riba tur e trabounan cu tini te cu awor. Den transcurso di siman lo tin mucho mas. Inscribi pa yuda un scol pinta weganan riba speelplaats, baila man cu un grupo di 60 plussers of yuda drecha cancha di basketball di un club di deporte.



Si tin cualkier pregunta of mester di yudansa, semper por tuma contacto cu e team di ARUBA DOET na 5827666 of manda un mail nainfo.arubadoet@gmail.com

Nos ta On, Abo tambe?!