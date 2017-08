Ordo mester bin bek na nos pais

Pa Alan Howell, e dia di entrega di lista a mustra cu tur hende kier un cambio y kier tambe pa ordo bin bek den nos sistema di Parlamento, cu ta algo cu a ser perdi.

El a splica cu e expectativanan tabata tremendo, mas grandi cu nan mes a spera. Eynan por a demostra y pueblo a demostra cu berdad tin un Forsa Nobo. Esey ta e mensahe cla y raspa cu Pueblo mes a manda eyfo. Esaki no ta mensahe cu POR ta manda, esaki ta e mensahe cu Pueblo ta transmitiendo, cu nan ta mirando y sa cu tin un Forsa Nobo na caminda pa eleccion di dia 22 di September.

Howell a splica cu awe tabata tin un reto, cual a surpasa, cual ta mas cu 500 firma, pa por participa oficialmente na e eleccion venidero. POR tabata tin e luga druk, for di mainta tempran, e mes a bin abao cu su hendenan di pariba di brug y e rij por bisa practicamente ta di hendenan di POR so. E no tabata tin duda cu nan lo a logra e firmanan anhela cu nan tabata tin mester pa por participa legalmente den e eleccion venidero pa dia 22 di September, cu nan kier haci e diferencia na Aruba. Esey ta importante, el a splica.

Importante ta pa acumula e firmanan necesario, bay eleccion, demostra cu tin un tercer forsa na Aruba cu t’ey pa e pueblo, t’ey, no pa solamente pa cierto gruponan, pero t’ey pa e pueblo en general. Esaki ta loke cu Forsa Nobo ta para pe. E persona, e hende ta central. Esey ta loke ta concentra riba dje. E pueblo ta central, e pueblo mester su atencion. Un di e prioridadnan cu nan tin cu percura cu nan ta bay planta respet bek, ta e parti di husticia. Criminalidad lo haya un palo masha grandi mes na momento cu partido POR drenta den Gobierno. Nan ta bay sinti e diferencia y trankilidad bek y Alan Howell por sigura esey, el a splica.

E reaccion pa loke ta diabierna, pa su mesun persona, for di momento cu su sostenedonan cu el a haya number 5, e tabata manera un celebracion, pasobra e hendenan a mira cu berdad unda cu e tabata den un otro partido y den e partido aki si ta dun’e e respet mereci pa e por ta un representante digno pa pariba di brug. No solamente pa pariba di brug, pero un representante fuerte pa Cuerpo Policial. Pa ta den top 5, como un persona cu ta bin di husticia y a keda orguyoso di esey y e polisnan tambe.

Diabierna, nan a sinti nan mes bon y sigur di nan mes. Nan ta sinti cu tin sosten di pueblo. Por a mira cuanto hende a bin, cu nan T-shirt bisti di Forsa Nobo y ta un bon feeling.

E ta un feeling cu nan ta contento cu tin un bon partido. Un lista bon balansa y cu tin un otro expectativa, of un otro alternativa caminda cu por haci diferencia.

E miho cos cu por pasa na Aruba awor aki ta, un mescla den Parlamento. Si Aruba haya un mescla den Parlamento, cu e siguiente ingredientenan di hende. Hende cu norma y balor, integridad halto, hende cu t’ey pa bienestar di pueblo y hende cu tin pueblo na pecho y tin hende central, Aruba lo ta campeon den e añanan venidero. Mester cambia e sistema cu ora cu pasobra bo ta mayoria, bo sa cu e color ta cora, pero bo ta grita cu ta preto toch, pa faborece e Gobierno of pa faborece lider. E cos ey mester cambia. Blauw ta blauw, cora ta cora, preto ta preto. Tin cu yama e bestia na su nomber, na bienestar di pueblo y na momento cu haya e hendenan ey den Parlamento, Aruba lo bay sali p’adilanti.