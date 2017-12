Orden di detencion di ex presidente Argentino Christina Kirchner

BUENOS AIRES, Argentina- E hues federal Argentino, Claudio Bonadio a procesa y a pidi e orden di detencion contra di ex presidente Cristina Fernandez de Kirchner. Esaki ta den marco di un investigacion pa presunto encubrimento di e Iraninan acusa di e atentado contra di e AMIA, segun e corant La Nacion.

Segun e informacion disponibel, e medida contra di e ex mandatario y actual senador ta coresponde cu, door di su contactonan “lo por stroba e causa”.

Hues a pidi tambe e detencion di e ex canciyer Hector Timerman, aunke door di su estado di salud delicado, den su caso, a pidi huisarest pe. Ya caba a wordo deteni e exsecretario General de la Presidencia, Carlos Zannini, y e dirigente social Luis D’Elía. Otronan cu tambe ta deteni ta e representante di e comunidad Islamico na Argentina Jorge ‘Yussuf’ Khalil.

Na October ultimo, Kirchner a culpa gobierno di ta hibando un persecucion politico contra di oposicion.

E causa hudicial ta draai rond di un denuncia cu e fiscal Alberto Nisman a haci na Januari 2015, unda e tabata acusa funcionarionan estatal, incluyendo Kirchner, di a negocia e memorandum di entendimento cu Iran, na un manera scondi. E argumentonan gubernamental, e acuerdo bilateral tabata pretende di acelera e investigacion riba e presunto vinculonan di ciudadanonan Irani den e AMIA di Buenos AIres, cu a explota na 1994 y a causa 85 morto.

Sin embargo, Nisman tabata di opinion cu na e manera ey a busca pa libra e responsabilidad Irani den e masacre terorista contra di e comunida Hudiu pa desvia e expedient mas ainda. Di tur manera, Iran a rechasa e acuerdo y a finalmente esaki no a sigui. Poco dia despues, e fiscal a aparece morto den su departamento luhoso y te dia di awe, su morto ainda no a wordo resolvi.

E acusacion di encubrimento efectua pa Nisamn a wordo archiva door di e hues Daniel Rafecas pero na December aña pasa, el a wordo habri di nobo pa e Camara di Casacion Pena. Despues, Bonadio a duna ordo pa investiga y a prohibi 15 dirigigente pa sali for di e pais.

Fuente: https://actualidad.rt.com