Orario di Asociacion di pompnan di gasolin pa e fin di siman di fiesta

Asociacion di Pompnan di gasolin ta anuncia su orario pa e fin di siman di fiesta cu ta na caminda.

Pa diasabra, dia 24 di December, bispo di Pasco:

Valero Boulevard lo ta habri te cu 6’or di atardi.

Valero Companashi lo ta habri for di 6’or di mainta te cu 6’or di atardi.

Valero Essoville lo ta habri te cu 6’or di atardi.

Valero Caya Grandi lo ta habri te cu 8’or di anochi.

Valero Palm Beach lo ta habri for di 6’or di mainta pa 6’or di atardi.

Valero Ponton lo ta habri for di 6’or di mainta pa 6’or di atardi.

Valero San Nicolas, lo ta habri for di 6’or y mey di mainta te cu 6’or di atardi.

Pasco, dia 25 di December, Diadomingo

Valero Boulevard lo ta habri for di 4’or di atardi en adelante pa 24 ora manera normal.

Valero Companashi lo ta cera.

Valero Essoville lo ta habri for di 4’or di atardi en adelante.

Valero Caya Grandi lo ta habri for di 10’or di mainta en adelante.

Valero Palm Beach lo ta cera.

Valero Ponton lo ta cera.

Valero San Nicolas lo ta cera.

Dialuna, 26 di December, di dos dia di pasco

Valero Boulevard lo ta habri 24 ora.

Valero Companashi lo ta cera.

Valero Essoville lo ta habri 24 ora.

Valero Caya Grandi lo ta habri 24 ora.

Valero Palm Beach lo ta habri for di 8’or di mainta te cu mey anochi.

Valero Ponton lo ta habri for di 8’or di mainta te cu 10’or di anochi.

Valero San Nicolas lo ta habri for di 6’or y mey di mainta pa 2’or di merdia.