Oracion na Kapel di Madiki pa Marko Espinoza

Durante servicio di Misa na Kapel di Madiki Diasabra anochi, un multitud grandi di coleganan, amigonan y familiarnan di Marko Espinoza tabata presente pa forma parti di un oracion special pe. Na final di Misa, Ex Prome Minister Mike Eman a compaña tata di Marko na e publico presente cu a bin mustra nan solidaridad y preocupacion cu e momento penoso y dificil cu Marko ta pasando aden.

Tur esunnan presente ta comparti un opinion cla cu Marko ta un hoben ehemplar cu ningun hende ta kere cu lo mishi cu nada di otro hende, al contrario, ta un persona cu semper a duna di su mes pa yuda otro y tambe na pia di su trabaonan ta conoci pa su mes paga pa cosnan pa trabao por cana. Un hoben cu ta haci sacrificio cu un curason grandi pa su comunidad.

Ex Prome Minister Mike Eman a expresa un duele profundo cu locual Marko ta pasando aden. “Marko ta un hoben honesto y ehemplar cu no merece locual ta sosodiendo aki. Nos ta aki pa ta hunto cu Marko, su famia y amigonan pa Husticia por prevalece den nomber di Señor. Cu Aruba ta cay bek den dianan scur di pasado di persecucion politico ta sumamente preocupante. E preocupacion aki ta surgi ora mira cu e keho a sali directamente for di seno di Gobierno”, Ex Prome Minister Mike Eman a expresa.

Tata di Marko tabata hopi emociona y conmovi cu lagrimanan den su wowo y casi no por a papia di tristesa. Marko ta un yiu, pan di Dios na cas, semper honesto, ehemplar y bon pa su famia y tur su amistadnan. Un hoben cu haci sacrificio grandi pa a studia den tur contratiempo di pobresa y bira un hoben profesional exitoso cu hopi talento y sigur integridad.

Tur esunnan presente a bin brasa tata di Marko y Ex Prome Minister Mike Eman den solidaridad cu un situacion cu tur ta sinti como inhusto y preocupante cu un Gobierno di tanto rencor y rabia a tuma rienda di nos Pais.