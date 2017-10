Ora di haci negoshi riba internet mester paga belasting

Awor cu hopi hende ta haci negoshi via internet sigur tin servicio di impuesto su atencion pa cual ja ta trahando un plan pa atende esaki sigun Louanne Gomez-Pieters, directora di Departamento di Impuesto.

E ley di internet no ta regula den detaye, pero loke si ta regula ta e cobramento di belasting. Unabes cu bo ta negociante y ta haci negoshi di paƱa, sapato, producto di cabey, etc, cu ta cosnan cu ta wak ariba socialmedia cu ta wordo bendi, bo ta wordo mira como negociante pa cual mester bay registra na Belastingdienst y Camara di Comercio.

Tambe e huurmento di negoshi di autonan cu plachi di number A, pero pa huurmento di auto bo mester di un vergunning di parti di DPP y e autonan mester ta registra na Belastingdienst. Pero awendia hopi negoshi ta wordo haci cu e huurmento di A- car. No ta kita niun hende di tin un negoshi, pero tur hende mester paga na “fair share”.

Pero ora ta bay cumpra un producto, ta facil pa wak cu tin cosnan cu ta wordo bendi ariba social media pa 50 florin, mester corda cu tin otro negoshinan cu tambe ta bende e productonan, sea den Caya Grandi of den e mallnan, cu ta paga nan “fair share”.

Segun Sra. Gomez, nan ta siguiendo e desaroyo aki di cerca. Nan ta hayando tipsnan for di ciudadanonan cu ta negociante y ta haya cu esaki ta bayendo for di man. FIOT team ta trahando ariba e tereno aki, y un dia nan lo yega na e adresnan aki pa un control.

Ta haci un apelacion pa esunnan cu ta haci negoshi ariba rednan social, pa bin registra na Belastingdienst pa asina cumpli cu ley ariba e tereno aki.

Ta hopi mas facil y lihe cu por cumpra otro productonan, e ta hopi mas facil pa esunnan cu ta haci negoshi bo no mester huur un luga, bo no mester paga utilidad ya cu ta for di bo cas bo ta bende e productonan cu bo ta bende. Y esaki pa un negociante cu si mester paga huur y utilidad ta trece hopi mas gasto cun’e cu esun cu no ta registra.

Belastingdienst ta hayando hopi kehonan di negoshinan cu ta keha cu nan si ta registra netjes manera mester ta. Y di otro banda ta haya hendenan cu ta haci negoshi ariba rednan social of websitenan cu no ta registra na Belastingdienst of Camara di Comercio.

Leynan cu ta vigente ta duna Belastingdienst e bevoegdheid pa actua. Ta trahando riba dje den sentido cu naturalmente, tin un cantidad limita di personal cu por haci e trabao. E FIOT team y e team di control ta esunnan cu ta haci sondeo ariba e tereno aki. Segun Sra. Gomez, nan ta wak corant, internet, rednan social y nan ta haya tipsnan di negociantenan di pafo. Nan tin un tiplijn di FIOT, cu ta [email protected] caminda cu e tipnan ta drenta cu ta keda registra.

Belastingdienst semper a stimula e clientenan pa registra nan mes, ya cu despues cu Belastingdienst bin pa control, bo ta hayabo cu situacionnan indesea. Despues e negociante lo por hay’e den un situacion cu hopi mas gasto y un situacion indesea ya cu bo ta hayabo cu boetnan tambe acumula, ya cu ta trata di hende cu ta haci negoshi no ta paga belasting deliberadamente y bo ta hayabo cu boetnan cu ta bay acumula cu por yega na sumanan toch basta grandi. Y esaki ta Belastingdienst ta purba di evita, segun Sra. Luenne Gomez- Pieters, directora di Belasting.