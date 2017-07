Ora bo ta di biahe mester tene cuenta cu algun cos

Ta yegando e temporada di biahamento, pa cual departamento di Aduana kier a informa pueblo cu ta bay biaha, pa tene cuenta cu algun punto importante. Segun Marlin Wout, relacionista publico di Douane, a splica, cu nan a cuminsa cu un campaña pa concientisa pueblo, vooral esnan cu ta preparando pa bay cu vakantie, pa kico nan tene cuenta cune ora cu yega na teritorio di Douane.

Sea cu ta bay biaha of ta warda algun ser keri cu ta bin di bishita for di exterior, tin algun cos cu toch tin cu tene cuenta cun’e cu na momento cu sali di Aruba, pero ora cu yega bek tambe. Douane na aeropuerto, ta cumpliendo cu nan tarea y Douane tin dos tarea importante. Loke ta e tarea fiscal, esta cobramente di invoerrechten y accijzen pa asina enrikece caha di Gobierno y tambe e tarea no fiscal, cu tin di haber pa salvaguardia e interesnan di pais Aruba, cu tin di haber cu Siguridad nacional, salubridad, cuida economia y nos medio ambiente.

Na momento cu un persona ta bay sali for di Aruba y e ta bay biaha cu articulonan di balor, por ehempel un laptop, un celular, ekipo di deporte of instrumentonan musical, ora cu yega Aruba bek, tin chens cu por paga invoerrechten riba esakinan pa evita un mal entendimento of un inconveniencia ora cu yega bek, ta miho ora bo sali for di Aruba, bo registra e productonan aki. Esaki ta wordo yama un identiteitsvaststelling. Prome cu bo biaha, bo ta bay oficina di douane na Aeropuerto, ta yega un formulario. Akinan ta nota kico e producto ta, ki marca e ta, e serienummer, e color, e peso. Di e forma aki ta haya un comprobante cu ora bo yega Aruba bek, ya bo tin e comprobante cu bo a sali cu e producto aki. Ora cu bo yega bek, e ora Douane no ta bay cobrabo pa esakinan, segun Wout.