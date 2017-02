Ta feliz y gradicido ta bon pa salud. Di su banda, “wak e glas mita yen” den cada situacion ta faborabel pa e curason.

Laga un banda e stress ta fundamental si nos kier biba mas y miho.

Pesey, den e articulo aki nos lo bay contabo con optimismo ta evita problemanan cardiaco (entre oto bentaha).

Optimismo ta cuida curason

Bo tabata sa cu e enfermedadnan cardiovascular ta e causa principal di morto na mundo? Y cu nos por evita nan hibando un bida mas sano y trankil?

Kisas e por parce un utopia, pero esey ta tur loke nos ta precisa pa gosa di un curason sano y fuerte.

Sigaria, sobrepeso y alcohol ta e mayor enemigonan di e organo aki, sin embargo, no sa ta e uniconan: stress y depresion ta dañino manera huma. Pesey ta feliz y optimista ta e miho remedi pa evita problemanan cardiaco.

Tur e actividadnan ey cu ta brinda nos felicidad, ta permiti produci substancianan benefico (manera por ehempel e serotonina) pa e curpa en general y pa curason en particular.

Pa e contrario rutina, problema y nervionan ta subi e presion arterial y ta aumenta e posibilidad di sufri atakenan di curason.

Ora nos ta deprimi of nos ta demasiado negativo, e kimica corporal ta modifica y ta “contamina” e sanger, aumentando e posibilidadnan di forma coagulo cu ta tapa e arterianan.

Optimismo tras un atake cardiaco

Ta probabel cu bo conoce mas di un persona cu a sufri di un atake di curason. Kico nan tabata tin en comun e hendenan aki? Kisas nan tabata biba pura, fada, preocupa, gestress, etc.

Kico ta pasa ora cu ta sobrevivi un atake cardiaco?

Nos tin dos caminda pa scoge: sigui cu nos estilo di bida anterior y aumenta e riesgo di un infarto of bon, haci un cambio rotundo y esforsa nos mes pa ta mas saludabel y feliz.

Si ta bon, e optimismo riba su mes no ta extende e añanan, ta fundamental pa e rehabilitacion den un pashent cu problemanan cardiaco.

No ta trata di wak tur cos den color di rosa, sino di sa haya lo positivo di cada situacion.

Pa cuminsa, nos tin cu ta agradecido pa sigui cu bida tras di un infarto.

E personanan cu ta wak e glas mita yen ta mas dispuesto pa enfrenta problema y enfrenta e cambionan indica pa e dokternan tras di sali for di hospital.

Ademas e individuonan aki por adopta conductanan saludabel pasobra nan ta compronde e mester di biba.

Con pa tin mas optimismo

No ta necesario sufri un atake cardiaco pa ta optimista. Nos por cuminsa cu accionnan chikito cu ta traduci den felicidad y den un actitud positivo dilanti cualkier cos.

Di e manera aki nos por evita tur tipo di enfermedad, disfruta di e miho relacionnan y goza di bida.

E bon estado di animo por mehora e salud fisico y tambe lo mental, evita cu nos ta gara verkoud, reduci den un 50% e posibilidad di sufri un infarto y ta converti nos den personanan gradicido y decidido.

E por parce dificil mantene e optimismo entre tur lo malo cu ta rondona nos, pero e no ta.

Tampoco ta cuestion di laga un banda tur e problemanan, of no wak loke ta sosode cu otro. Ta trata, basicamente, di con nos ta hiba nos bida y di ki forma nos ta enfrenta e problemanan.

Algun conseho eficas pa aumenta e optimismo:

Biba e presente: Pensa en exceso riba e pasado ta trece depresion y riba e futuro ansiedad. Pesey miho biba den presente.

Si continuamente nos ta mantene nos atencion den ayera of mañan ta mas dificil ta feliz.

No disfurta di e tiki momentonan actual ta converti nos den sernan negativo of pesimista.

2. Mira lo positivo di tur cos

Cada cos cu ta sosode tin su banda “bon” aunke no semper ta asina simpel di descubri.

Den bida tin momentonan malo y otronan no tanto. E clave ta residi den acepta cada hecho y busca aunke sea algo cu no ta hiba na e depresion, tristesa of frustracion.

Reacciona di manera positivo ta saludabel pa curason, mente y alma.

Den lo cotidiano mester siña “duik” entre e acontecinementonan pa saca na luz loke ta bon y por lo menos loke ta laga un enseñansa pa futuro.

3. Relaha bo mes

Sin necesidad di bida den campo of comberti bo mes den un monk budista, ta existi hopi tecnico y actividadnan cu por proporcionabo trankilidad y bienestar. Mas leu di yoga of di meditacion, bo por opta pa e placernan chikito manera un baño den badkuip, un kopi di thee dilanti television, un buki of un cana cu bo mascota.

4. Move

Un bon tecnica pa ta mas optimista ta pa haci ehercicio of por lo menos “drenta den accion.” Si bo no ta un persona demasiado deportista bo por, por lo menos, baila na cas, cana den park, hunga cu bo yiunan of cacho, bay supermercado of subi trapi na luga di uza lift.

Fuente: Mejor con salud