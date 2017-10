OPPA ta prepara pa sinta cu e Gobierno nobo pa nan pago

Durante un entrevista cu Ivo Valdez di Oppa, a splica cu nan ta lamenta cu Gobierno di AVP no a cumpli cu e pago pa nos grandinan. Awo mester bay sinta na mesa cu e Gobierno nobo pa wak kico ta bay haci pa e pago aki.

Segun Valdez, supuestamente Gobierno ta trahando riba e 85 florin ainda mester a cobra desde 2013, dia 1 di Januari, pero lamentablemente e eleccion a bin. Awor akit a wardando e Gobierno nobo sinta pa nan por wak si e cos eynan ta wordo paga of tin cu bolbe bay sinta na mesa pa trata cu e Gobierno nobo un ke otro.

Valdez a sigui splica cu no ta papiando di awo. Nobo nobo cu Gobernador a sinta, OPPA a manda un carta p’e pa por wak si por haya un cita pa por sinta pa papia un ke otro tocante e situacion di nos grandinan. Pero te dia di awe no tabata tin e suerte pa haya un cita. Valdez ta biahando diadomingo awo pa mas of menos un luna. E ta spera cu esnan cu keda ta haya mas chens di atende cu e asunto eynan.

En todo caso, e ta hopi importante pa por sinta si cu e Gobierno nobo y wak con ta atende cu e situacion cu nan ta aden pa loke ta trata e pensionadonan di APFA y sin lubida cu eyfo di 21 mil y pico pensionado tambe cu no ta directamente di APFA, pero si di SVB. Tambe mester atende cu nan pasobra no ta tur di nan tin un pensioen completo. Hopi di nan ta un parti di dje nan tin y tin cu atende cu e asunto aki.

Lamentablemente nan no tin representacion. Pero tin cu wak awo. Ta pendiente si y habri pa tur combersacion y sinta na mesa. Ta na mesa tin cu soluciona tur problema.

A puntra Valdez si e Gobierno nobo tin e obligacion pa paga e debe aki cu e pensionadonan of ta keda pa e Gobierno pa dicidi. Riba esaki, el a contesta cu prome cu eleccion, a sinta cu minister presidente y a duna nan di conoce cu e ta bay paga, cual el a garantisa. Pero segun e dianan tabata pasa y na no a wordo yama. No ta manera cu cierto matutino a publica cu OPPA y Minister presidente a traha un protocol djis pa tene e pensionadonan contento. E protocol a wordo traha door di OPPA su comision di ahustacion di pensioen y a mand’e como un trabao preliminar, pa wak si prome cu eleccion caba, esey wordo firma y esey lamentablemente, no a sosode. Awor aki e papelnan ey ta den e oficina di prome minister. Ta spera cu por yega na un acuerdo pa e suma ey wordo paga mas pronto cu ta posibel. Berdad e pensionadonan ta pendiente di esey y cada yamada cu OPPA haya, sigur sigur dos di nan ta relaciona cu e asunto aki.