OPPA a para keto riba Dia Mundial di Adulto Mayo

Tur aña riba e fecha 1 di October nos ta recorda mundialmente e dia di Adulto Mayo.

Na 1990 “United Nations” a institui e dia aki cu e proposito di conscientisa tur hende riba e balor cu e adultonan mayo tin pa nos den nos sociedad.

Nos mundo y e comunidad Arubiano ta cambia constantemente y ta p’esey nos tin e deber di colabora cu nos grandinan, creando un sociedad mas uni, dunando e grandi e balor cu e merece. Hopi importante ta pa hunto cu e cambio aki, tur Adulto Mayo por continua su bida yen di felicidad y disfruta di tur e beneficionan cu e por alcansa pa hiba un bida saludabel, husto, yen di alegria y harmonia.

E dia aki nos tin di dedica totalmente na e Adultonan Mayo, laga nos grandinan disfruta di un dia caminda nan ta e centro di atencion. Despues di a entrega nan bida na nan famia, nan merece haya un reconocemento for di nos comunidad y mas ainda for di nan propio famia.

E unico cos cu nos tin di duna nan riba e dia aki ta amor y cariño. Laga nan sinti cu nan ta un persona hopi keri y importante pa nan famia y cu nos ta stima nan.

OPPA tin di remarca cu e pensionado cu ta miembro y tur Adulto Mayo por considera su mes un tesoro nacional, pasobra ta e ta posee e sabiduria y experiencia cu solamente un persona cu a biba hopi aña por tin. Lamentabelmente nos no por keda sin bisa cu nos Gobiernonan di turno no a dedica suficiente tempo y tampoco atencion na e grupo aki cu cada aña ta bira mas grandi.

Riba dje nos ta experencia un comportamento straño den nos comunidad.

Tin un perdida creciente di norma y balor, y un falta di entegridad. Nos ta experencia mediocridad, descriminacion, violencia, robo y un falta di siguridad pa e grupo di Adulto Mayo, cu ta e blanco mas facil pa e criminalnan.

Directiva di OPPA tin e deber di recorda nos gobernantenan cu ta e Adultonan Mayo a yuda construi e comunidad cu nos tin awe y cu nan ta sigui contribui cu e futuro di Aruba.

Por ehempel: Ta nos ta cuida nos yiunan y nos nietonan, ta nos ta forma e profesionalnan.

Nos tarea no a termina ainda! Nos si ta cumpliendo cu nos debernan di tur dia, mientras cu nos gobernantenan y hopi otro no ta cumpli cu tur e derechonan di e Adulto Mayo.

Na 1987 a keda institui e Conseho Social Economico (SER) pa medio di e Ley AB 1987 no. 103.

E conseho aki ta consisti di representantenan di organisacion di trahado, dunado di trabou y di expertonan independiente. E tarea di SER ta pa duna Gobierno conseho tocante tur asunto importante riba tereno social y/of economico.

OPPA ta di opinion cu a bira tempo pa nos exigi un representante di nos Adultonan Mayo den SER. Teniendo cuenta cu e cantidad creciente di nos grandinan cada aña, ta mas cu husto pa nos Adultonan Mayo tambe tin un digno representante den e conseho aki.

Por ultimo OPPA kier a trece e siguiente observacion, Gobierno tin e deber di garantisa nos Adultonan Mayo un bon salud, pasobra ta salud ta loke ta mas importante pa e resto di tempo cu ainda nos grandi tin di biba.