Oposicion y oficialismo lo marcha diaranson den Caracas

CARACAS, Venezuela – Oposicion y oficialismo lo convoca na nan simpatisantenan pa marcha diaranson for di diferente punto di e ciudad den oranan di mainta.

E Mesa de la Unidad Democratica (MUD) lo marcha for di 26 punto di concentra di Caracas for di 10’or di mainta te na e sede di e Defensoria di Pueblo den e municipio Libertador, cu obhetivo di exigi Tarek William Saab pa cuminsa cu e proceso di remocion di e magistradonan di Tribunal supremo di Husticia (TSJ).

Despues di e manifestacion denomina e “planton nacional” di dialuna ultimo, Miguel Pizarro, diputado di e Asamblea Nacional y vocero di e Unidad, a informa cu nan lo bolbe purba yega na e sede di e organismo di e Poder Ciudadano pa di seis biaha.

E 26 puntonan convoca ta e mesun di e mobilisacion di dia 19 y 20 di April cu ta sali for di west y oost di e ciudad. Vocero di MUD a reitera cu mester ta un protesta pacifico pues a acusa e Gobierno di ta e responsabel di promove e violencia den e ventonan aki.

MUD a convoca cinco marcha pa e sede di eDefensoria di Pueblo cualnan a tuma luga dianan 6, 8, 10, 19 y 20 di April.

Oficialismo ta marcha pa paz:

Pa e Partido Socialista Uni di Venezuela (PSUV), Hugbel Roa, minister di Educacion Universitario, Ciencia y Tecnologia, a informa ayera cu e hobennan universitario lo mobilisa te na e Palacio di Miraflores, cu e fin di defende paz y repudia e accionnan vandalico durante protestanan opositor.

E movilisacion a sali for di 9’or di mainta caba, desde e Plaza Morelos na Bellas Artes y lo pasa den e avenida Mexico, Fiscalia General di Republica, Parke Carabobo y Skina di San Jacinto diagonal na e Asamblea Nacional y e Skina di Carmelitas.

Fuente: El Universal