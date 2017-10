Oportunidad pa cera conoci cu e Centro Ortopedagogico durante mainta di informacion

Recientemente na luna di Augustus minister di Husticia sr. Mr. Drs. Arthur Dowers a efectua e apertura oficial di e edificionan di Orthopedagogisch Centrum (OC) situa na Pampunastraat 16, Dakota.

E edificionan ta brinda acogida temporal na hobennan entre 12 y 18 aña kende door di circumstancianan manera negligencia, abuso emocional, fisico y/o sexual, problema di comportacion o problemanan familiar no por keda biba den nan propio famia y mester wordo interna sea den e gruponan di 24 ora o sigui terapianan durante oranan di merdia y atardi na e centro aki.

E gruponan ta comparti den gruponan residencial di mucha muhe y mucha homber (separa), grupo di WAW (Wennen aan Wonen) y grupo di Dagbehandeling (guia durante dia). Ta trahando duro pa por habri e grupo forensico (FBA) cual grupo lo ta pa mucha homber entre 12 pa 17 aña cu a comete delitonan castigabel pa ley y cu lo tin di sigui un temporada di rehabilitacion obligatorio na e centro.

E personal pedagogico di OC ta manera entre otro e metodo di competencia personal (Competentiemodel) TOPs!, metodo di comunicacion positivo y denter di poco tambe YOU TURN, cual metodo ta specificamente dirigi na e hobennan di e grupo forensico.

Banda di brinda diferente metodonan na e hobennan, ta pone atencion tambe riba e parti di desaroyo na scol, desaroyo fysico y di creatividad pa asina forma e cuadro completo di e hoben pa na final di su trayecto na OC e por ta un adulto hoben cu por para riba su pia y lo por aporta na un forma positivo na e comunidad Arubano.

Pa por brinda e comunidad e oportunidad unico pa cera conoci cu e edificionan y sistema di traha di OC, ta organisa un mainta di informacion combina cu un koffiemorgen y mercado di purga Diasabra 28 di October venidero.

E mainta di informacion lo ta di 09:00 or pa 12:00 or y cada mei ora (30 minuut) lo traha gruponan di interesadonan pa bishita e diferente departamentonan y haya splicacion di e trabou: pues e gruponan lo sali pa 09:00 or, 09:30 or, 10:00 or, 10:30 or, 11:00 or y e ultimo pa 11:30 or di mainta.

Riba e mesun Diasabra aki (28 Oktober) lo tin e tremendo koffiemorgen y mercado di purga riba tereno di OC mes y esaki lo ta di 10:00 or di mainta pa 2:00 or di atardi. Lo tin benta di snack- y cakebox, hotdogs, popcorn y lo tin un Dino Jump pa entretene esunnan mas jong. Durante di e koffiemorgen aki lo tin algun articulo di Pasco tambe traha door di e hobennan di OC.

Na mes momento lo extende e invitacion na tur pa ta presente na e di 4 edicion di e Mercado di Pasco di OC, cual lo tuma luga Diasabra 16 di December di 10:00 or di mainta pa 2:00 or di atardi y cual tema lo ta: ” A SUNNY CHRISTMAS!”.

Pues e invitacion ta na comunidad henter pa bin cera conoci cu e trabou di Orthopedagogisch Centrum y na mes momento gosa di un momento ameno den compania di famia na e Koffiemorgen y mercado di purga.

Nos ta spera tur hende sin falta!