Opinion di esun cu kier sa mas: Gerencia di 297 ta cancela conferencia di prensa den presencia di miembronan di prensa cu a cuminsa puntra “algun cos”

“No ta tur cos ta di papia y no ta loke ser papia mester kere” ta mihor dicho cu nos por conclui pa e gerencia di 297. Cu masha entusiasmo algun medionan di prensa a yega 297 despues cu nan a ricibi nan invitacion pa un “Press Conference” diadomingo anochi pa nos por bise cu palabranan mas “trendy”.

Pero e la bira un “cara bow” ora cu miembronan di prensa a puntra si ta bai pasa full e video of solamente e version edita di 1 minuut y 25 seconde. Ta aki ta unda cu e gerencia di 297 cu ta sclama cu nan si ta papia e berdad a basha den otro. E unico media cu a hanja un copia tawata esnan mas yega na e gerencia di 297.

Pakico no por mustra full e video of kier hasi sensacion cu solamente unda polis a actua cu man duro ta keda e pregunta di dia. Wak un polis masculino ta lastra un dama riba vloer y wak algun polis ta pasa tras di un bar pa ‘neutralisa” algun trahador no ta tur loke a pasa den e 30 minuutnan cu polis a drenta 297. Kisas pa e gerencia esey ta cumbini nan pa pasa pero con a para cu e grabacion unda e dama ta morde e polis na su braza di tal forma cu te hasta marcanan di dijente ta keda marca te den e profundidad di e cuero? Kico a pasa cu e video ey? E sistema a crash net e ora ey?

297 ta haya reclamo continuo y no ta promer biaha cu tin mutatie of asistencia pa atende cu e asunto di ciere. Cada biaha por tende e mesun reacion di e donjonan cu nan ta jama un Minister. Kico e Minister por hasi anto? Un Landsbesluit ta firma door di dos Minister cu NO ta esun cu cada biaha e gerencia kier jama. Laga nos pone esaki bon cla paso na Aruba zapatero a tus zapatos!

Despues ta bin e storia dramatico cu mester conta placa y credit card vouchers pa un ora y 15 minuut. Caraho, ni na World Bank ta tuma tanto ora asina pa un busy day of business. Ta kico gerencia di 297 kier purba na bisa anto?

Ban pa e ultimo parti: Ki dia 297 ta bai pasa e video di ora cu nan a sera te ora cu e bululu a cuminsa? Dia cu 297 por contesta esaki anto sigur cada palabra, cada frase y cada pasashi di un alinea lo por hanja poco credibilidad bek, pero por ahorra senjores callense y sinta riba boso blaar!

Mientras cu na recherche a haci poco dificil pa saca e video y entrega esaki na recherchenan di Districto di Noord. 4 persona a keda deteni e diadomingo marduga y 1 a sali e mes un dia di diadomingo unda a paga un multa di menos cu 1000 florin pero 3 di nan si a keda deteni henter dia di diadomingo.

Ta esnan cu a tira un boter di glas den cara di un polis masculino y un dama cu a morde un polis masculino seriamente ta unda aki cu Polis a hala e dama fuertemente pasobra e dama no kier a kita su boca for di e brasa di e polis. Tin un otro polis cu a bay hospital pa saca potret di su pia cu a keda fractura y esaki ta riba un AO. E caso aki lo keda bou investigacion hunto cu Ministerio Publico. Y Fiscal di Ministerio Publico lo duna di conoce si e tres personanan deteni lo keda cera pa 8 dia mas.