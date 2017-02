Online bo por wak bo recibo di cobransa via MISETAR

Entrante 1 di Januari 2017 SETAR a bay over pa un servicio mas digital. Esaki ta nifica cu tur cliente di SETAR ta bay ricibi nan cobransa di servicionan di SETAR unicamente online via MISETAR.

• Clientenan cu ta desea di sigui ricibi e cobransa riba papel via post, lo mester paga Afl. 2,50 pa luna pa cada cuenta.

• Clientenan cu si tin servicionan di 60 plus lo keda ricibi nan cobransa gratis via Post.

• Clientenan cu ta 60 Plus cu no tin un servicio di 60 plus pero pa cualkier motibo no ta posibel pa nan cambia pa cobransa digital por pidi pa ricibi nan cobransa gratuitamente door di bishita cualkier Teleshop di Setar y pidi pa marca nan como ‘senior’ den nos sistemanan.

• E account mester ta registra bou nomber di esun cu ta haci e petishon.

Con pa registra pa Misetar: Uza e codigo di 12 cifra cu ta den un pida mas abou di bo cobransa mas recien, bishita un Teleshop di Setat unda cu nos representantenan lo ta feliz pa asisti bo, of yama nos Contact Center na 114 pa cualkier pregunta of informacion.