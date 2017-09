Instituto Biba Saludabel y Activo, IBiSA ta informa na publico cu su oficina principal situa na Frankrijkstraat 1, lo ta cera dia 22 di September 2017 for di 12 or di merdia.

IBiSA Sport Centrum San Nicolas situa na Dr.Schaepmanstraat 52 na San Nicolas lo ta cera full dia dia 22 di September 2017.

Ambos oficina ta reanuda trabou riba dialuna, dia 25 di september 2017 for di 7:30 am.

IBiSA ta desea tur empleado, nan famia y henter comunidad di Aruba un feliz weekend.