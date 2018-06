Oficina di Turismo Aruba (A.T.A.) cla pa e prome KLM Aruba marathon

Oficina di Turismo Aruba (A.T.A.) ta orguyoso di por anuncia cu diadomingo awo dia 3 di juni ta tuma luga pa prome biaha e KLM Aruba Marathon, cu ta conta cu A.T.A. como un patrocinado principal. Den su debut, e evento ya caba ta di nivel internacional cu participacion di figuranan top di e deporte y ta certifica pa e asociacionnan mundial. E marathon ta cuminsa pa 3’or y mey di marduga y ta caba na Marriott sigui pa un ceremonia di premiacion espectacular na Ritz-Carlton.

E prome edicion di e ‘KLM Aruba Marathon’ ta bira realidad despues di dos aña di preparacion garantisando cu e competencia ta cumpli cu tur regla y expectativa. Faltando apenas algun dia pa e tiro oficial di salida, A.T.A., KLM y e comision organisado ta contento di por conta cu un total di 2.000 (dos mil) registracion, di cual 400 ta coredo internacional di 26 diferente pais. A surpasa e cantidad original acorda di 1.500 coredo, mirando cu a logra yega 2.000. Entre e figuranan importante presente na Aruba pa e KLM Aruba Marathon 2018, por menciona Brett Weigner kende tin e honor di dal e tiro di salida. E tin e record mundial pa participa den mas tanto marathon na mas tanto pais. Otro nombernan conoci ta Yen Nguyen cu ta number 4 na mundo y Peter Bennett number 5, ambos di Merca.

E relacion cu Association of International Marathons & Distant Races (AIMS) y International Association of Athletics Federation (IAAF) ta percura no solamente cu e evento ta forma parti di e calender di World Leading Marathons, pero tambe e ruta ta uno di solamente 450 na mundo cu ta certifica. Adicionalmente nan ta percura pa un cobertura di media social global caminda Aruba ta keda bin dilanti. Pa esnan cu ta desea di conoce e ruta, por bishita: https://www.youtube.com/watch?v=J-qoz5ZxIn0

Oficina di Turismo ta gradici tur persona y instancia cu ta aportando y asina un biaha mas ta catapulta destino Aruba como paraiso tropical cu ta diversifica. Hopi exito na tur participante.

