Oficina Central di Estadistica ta organiza un estudio di telecomunicacion na Aruba

Oficina Central di Estadistica (CBS) ta organiza den e periodo di 3 di november pa 4 di december 2017 un estudio di informacion y (tele)comunicacion na Aruba yama“ICT2017”.

E meta di e estudio ta pa obtene informacion tocantee acceso cu personanan y hogarnan na Aruba tin na diferente medio moderno di (tele)comunicacion, entre otro e acceso na computer, celular y internet. E encuesta di ICT ta duna alavezun bon bista di e grado di digitalisacion di nos comunidad.

Lo trata topiconan relata na e uso di e medionan moderno aki, por ehempel: e frecuencia di e uso, e motibo di e uso y e conocemento di e programanan di computer. Tambe lo trata topiconan manera nivel di educacion, participacion laboral y entrada, como cu e topiconan aki ta relaciona na e acceso y uso di medionan moderno di (tele)comunicacion.

Na Aruba, como tambe na nivel internacional tin gran interes pa midi y alavez mehora e accesibilidad di computer, internet y celular pa un y tur. Durante e ultimo añanan, diferente organisacion internacional a promove e midimento di e grado di digitalisacion di paisnan ya cu esaki ta duna un indicacion di e nivel di desaroyo di un pais y tambe di e posibilidadnan pa innovacion.

Grupo di estudio

E estudio di ICT ta parti den 3grupo di estudio. Pa e promegrupodi estudio ta consisti di 1200 hogar cu lo wordobishita door di 12 encuestador di CBS.E hogarnanaki lo wordoentrevista pamedio di un encuesta digital, conducipersonalmentenae hogarnan. Esegundogrupo di estudio lo wordobishita door di 2 encuestador di CBS yta consisti di 200 hogar. E hogarnanaki lohaña e oportunidad di haci e encuestananmes, online, pamedio di e uso di nan propioe-mail. E motibo di e bishita di e encuestador(a)nan portantota pa colectapor lo menos un (1) e-mail di e personanan di e hogarnanencuestion, pa asina CBS pormanda nan un invitacion pa nan porhaci e encuesta online. Etercergrupo di estudiocualtambe lo ta un grupo di 200 hogar, lo wordobishita door di 2encuestador di CBSpa asinanan ricibiun code cu cual nan lo por log-in riba e website di CBS y haci e encuestadi ICT,tambenan mes. Cu e tresmetodonanaki CBS kier pa medio di e estudio di ICT midi tambee interes di e hogarnan pa cu e diferentemanera di coopera cu CBS suencuestanan.

En total tin 16 encuestador(a) cu lo ta na encargo pa conduci e entrevista cu e hogarnan selecta,cu a wordo escohi arbitrariamente y ta reparti over di henter Aruba.Cada encuestador lo wordo asigna un area specifico pa haci nan entrevistanan. E encuestador(a)nan di CBS por wordo reconoci mediante di un badge cu nan number, portret y e stempel di CBS. E informacion obteni y tambe e-mail adrescolectalo wordo procesa di un manera completamente anonimo y lo wordo usa unicamente pa genera estadistica agrega. Despues di e investigacion e informacionnan colecta lo ser procesa pa traha tabelnan estadistico y e resultadonan lo ser presenta na publico pa medio di un publicacion. Tur encuestador envolvi ta obliga pa ley di tene secreto tur dato confia na nan.

E cooperacion di comunidad ta di gran importancia pa haci e investigacion un exito.

Di antemano nos kier a gradici pa e cooperacion duna na e investigacion aki.

Pa mas informacion por tuma contacto libremente cu Oficina Central di Estadistica

na telefon 5247433 y puntra pa un miembro di e team di ICT 2017 of via

e-mail:[email protected]