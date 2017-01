Oferta ‘Out of this World’ riba prestamo pa auto nobo ta continua

RBC Royal Bank conhuntamente cuTopcar ta presenta un oferta “Out of thisWorld” riba tur modelonan di auto. Esaki lo tuma luga dia 28 di Januari entre 9’or di mainta te cu 1’or di atardi na TOPCAR.

RBC conhuntamente cu TOPCAR lo ofrece un oferta cu no por iguala unda cu ta ofrece

financiamento completo riba prestamo pa auto na un interes reduci di solamente 6% APR + Topcar ta paga e BBO y BAZV pabo! E oferta aki ta valido solamente riba 28 di januari riba tur modelonan di auto.

RBC no solamente ta ofrece un interes super abou, pero tambe te unico banco cu duna bo e posibilidad di paga bo prestamo te cu 7 aña largo, cual ta baha bo pago mensual pa luna mas ainda. Pa aplica mester trece dos ID valido, dos ultimo payslips si ta cobra pa luna, cuatro ultimo payslips si ta cobra pa quincena y carta di referencia di trabou. Pues RBC conhuntamente cu Topcar ta invita pueblo di Aruba pa bishita Topcar diasabra awo y probecha di e oportunidad ” Out of this World” aki pa busca nan auto nobo cu e miho oferta y pago mensual mas abou na Aruba!