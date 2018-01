Odinsa CIC ta confirma cu Green Corridor ta den un crisis

CIC por medio di un carta ta informa di e situacion cu e proyecto ‘Green Corridor’ ta aden. Den e carta ta accentua e riesgo y posibilidad cu e financiadonan lo termina e acuerdo cu tin y demanda pago di suma pendiente.

Minister di Infrastructura y Medio Ambiente Otmar Oduber: “Banco no por duna nos como Pais Aruba ningun deadline, sinembargo como financiador ta duna deadline na esun cu e tin contracto cu ne den e caso aki cu CIC, cual ta e compania cu Odinsa a pone aki na Aruba. Nan tin te cu awe 18 di januari pa bisa esnan cu a duna e prestamo si ta bay tin un proceso di recovery si of no. Y si tin un proceso di recovery, nan ta duna un luna di tempo te cu 14 di februari pa por yega na un acuerdo cu Pais Aruba. Sino nan lo exigi for di Odinsa pa paganan tur nan suma di placa, cual ta locual cu a fia Odinsa y kisas inclui e placa di ganashi cu ya nan no ta bay haya pa e proximo 17 añanan. Pues por imagina cu e paso logico siguiente lo ta cu Odinsa lo bin tras di Aruba si nos no sinta na mesa cu nan y negocia.”

Odinsa no por bay cu e brug y/of e camindanan y pues nan lo cobra Pais Aruba pa producto inferior y cu nos no sa kico e consecuencianan lo ta pa e proximo 17 añanan. Esaki ta un di e opcionnan cu por scoge, sinembargo mi no ta kere cu e opcion aki lo beneficia Aruba, Minister Oduber a bisa. Pesey a acerca Parlamento pa informa di e situacion y cu ta kere cu lo bay drenta den e fase di negociacion pa asina por limita e daño grandi aki na Pais Aruba. Cu eora por lo menos por haya e balor un tiki mas cerca di e servicio cu nos a pidi p’e den e proceso aki. Sinembargo lamentablemente hasta den e opcion aki, Pais Aruba lo bay perde. E pregunta grandi ta keda con hopi lo perde, pasobra niun hende no por indica of calcula esey aworaki. E unico cos cu sa ta cu e situacion ta hopi serio.

Tempo cu DOW a informa ex Minister Benny Sevinger di e situacion cu no tabatin control debido y cu nan no tin e experticio necesario, nan no a ricibi oido. A dura 1 aña y mey prome cu ex Minister a acorda pa por trece PwC aden. Awe gran mayoria di e desviacionnan cu tin ta pa motibo cu no por bay bek y drecha locual cu a pasa den e 1 aña y mey ey, Minister Oduber a termina bisando.