Ocho partido ta forma un coalicion pa goberna St. Maarten

PHILIPSBURG, St. Maarten – E ocho miembronan di parlamento cu a pone nan firma bou di e declaracion adhunto, sigurando nan compromiso pa kibra e impasse cu ta existi. Nan ta haci esaki convenci cu cualke tactica na e momentonan critico aki, lo no resulta den un reconsideracion di parti di gobierno Hulandes pa cu St. Maarten. E miembronan cua firma e declaracion ta T. Heyliger, S. Wescot, F. Meyers, P. Gerry, T. Leonard, C. Connor, S. Bijlani y C. Brownbill.

E documento ta bisa lo siguiente:

“Nos tin cu haci loke nos ta bisa y bisa loke nos ta haci. E pais ta hay’e den un situacion fastioso y sin e intencion di mustra dede ariba niun hende nos ta kere firmemente cu un relacion entre e gobierno di Hulanda y e gobierno di St. Maarten, cual tabata uno poco tenso, awo ta colga na un hilo.

Esaki na momento cu nos pais su recuperacion ta colga na un hilo.

E perspectiva ta sombrio y no tin milagernan. Nos capacidad di optimismo y resistencia economico cu ta caracterisa nos, mientras cu nos ta conmociona, ainda t’ey presente.

Sinembargo, ta hopi cla cu e tipo di recuperacion cu nos ta visualisa, ta e speed cu nos ta imagina,despues di e tipo di desaster cu St. Maarten a pasa aden, ta posibel solamente a trabes di un enfoke di multiple facetanan.

Un aspecto crucial di e enfoke ta di conta cu e fondonan disponibel pa por aborda e gran cantidad di problemanan cu nos pais ta hay’e confronta cun’e.

Crucial pa e enfoke aki ta un vision economico cla y comparti.

Crucial pa e enfoke ta e comunicación y e participacion.

Sperando di por a splica nos puntonan na un manera cla y kitando tur tipo di malcomprondemento pa no wordo uza contra di e pueblo di St. Maartne, nos a emiti un declaracion contundente na momento di declara cu, e perspectiva di un yudansa na balor di miyones di euro, nos ta bay di acuerdo cu e coreccion na e Sala Nacional di Integridad y e condicionnan stipula relaciona cu e control di frontera, cu e firme conviccion cu esaki ta na bienestar di e pueblo di St. Maarten”.

Fuente: http://smn-news.com/st-maarten-st-martin-new