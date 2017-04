Ocho hoben deteni ta gradua exitosamente den curso di instalateur na KIA

Coriente no ta cos pa hunga cune. Un fout por causa un desaster, un candela, of hasta costa bida di hende. Esaki ta puntonan cu ta wordo subraya durante di henter e curso di instalateur cu ta wordo ofreci na hobennan deteni den KIA cu ta scoge pa busca un profesion nobo y un carera leu for di crimen.

Recientemente, cu alegria y orguyo, e team encarga cu e curso aki, cu a cuminsa na October 2016, tabata testigo di e prestacion excepcional di e ocho alumnonan cu a haci nan examen y a slaag. E control estricto di nan instalacion a wordo haci pa expertonan di Dienst Technische Inspecties.

E curso a cuminsa cu 24 alumno, pero ta ocho a sigui ten a final. E deseo ta pa e otronan cu no a sigui, como cu nan a expresa e deseo original di siña un profesion nobo, ta inspira pa toch scoge pa cuminsa e curso atrobe den e proximo tanda, of scoge pa un otro curso cu por yuda nan descubri un talento of pasion pa haci cierto trabaonan positivo cu ta contribui na un carera positivo.

E cursistanan tabata hopi nervioso, nan a haci bon trabao, y a cumpli tambe cu nan deseo, esta di logra nan diploma, nan Docente Salazar a bisa cu orguyo. E oportunidad cu nan a haya den KIA ta uno cu nan no tabata hayando pafo, el a agrega. Nan a inverti 180 ora den e curso.

E resultado mas grandi ta e logronan di e graduadonan despues cu nan bay cas. Salazar a agrega cu e experiencia ta cu hopi biaha e graduadonan di e curso aki no ta bolbe KIA mas, como cu e conocemento cu nan a adkiri y e diploma ta yuda nan haya trabao.

E ta yuda tambe cu comunidad ta wak cu tin balor den loke e graduado aki ta haci, y ta dun’e un oportunidad pa traha y pa e crece den su trabao, segun e docente ta splica.

KIA ta gradici tur persona y instancia cu a contribui y ta contribui na e educacion di e detenidonan. Pa cu e curso di instalateur a conta cu apoyo di DTI, Edwin Kock, Lucho Geerman, Instalateur Miriam Croes, EPB, Meneer Tromp, y di Chido Henriquez y Maduro di Enseñansa pa Empleo.

E docente a expresa e deseo di pa den futuro por conta cu contribucionnan di companianan manera WEB, y companianan cu ta bende material pa haci instalacion, pa por amplia e lesnan y tin tur e materialnan necesario.

Ta pone hopi enfasis riba e parti di traha cu cuidao, responsabilidad y atencion pa detaye, nan ta pasa un examen y evaluacion estricto pa nan logra e diploma; e “papel” aki ta algo cu cada persona a traha duro p’e. Masha pabien na tur graduado.