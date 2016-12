Obama a sanciona Rusia door di hackeo: E ta expulsa 35 diplomatico

WASHINGTON D.C., Merca – Den un acto sin precedente, e presidente di Merca, Barack Obama, a anuncia diahuebs den un comunicado, sancionnan contra seis individuo Ruso y cinco entidad di Rusia den relacion cu loke e Departamento di Tesoro a cualifica como medida pa ataha “actuvidadnan cibernetico significativamente malicioso.”

Esaki ta e prome occasion cu ta haci publico e nomber di funcionarionan Ruso relaciona cu hackeo.

Den un comunicado apart, e presidente a bisa cu 35 diplomatico Ruso a ricibi orden pa bandona e pais, mientras cu 2 compleho Ruso lo wordo cera bao di medidanan anuncia diahuebs.

Un comunicado di Cas Blanco a describi e consenso den e comunidad di inteligencia riba e intervencion di Rusia den e eleccion di Merca mediante un hackeo cibernetico como “inaceptabel y cu no lo wordo tolera.”

“E ciberactividadnan Ruso tabata dirigi na influi den e eleccion, erosiona e fe den e institucionnan democratico, sembra duda riba e integridad di e proceso electoral y mina e confiansa den e institucion di e Gobierno di Merca,” e comunicado a señala. “E accionnan aki ta inaceptabel y no lo wordo tolera.”

Di acuerdo cu e comunicadonan di Cas Blanco y e Departamento di Tesoro, e Gobierno a sanciona nuebe entidad y individuo: GRU y FSB, dos servicio di inteligencia Ruso. Cuater funcionario di GRU. Tres compania cu ta provee material pa e operacionnan di GRU y dos individuo Ruso door di uza medionan cibernetico pa malversacion di fond y informacion personal.

Obama tambe a bisa den e comunicado cu e diplomaticonan y nan famia cu tin cu bandona e pais, tin cu haci’e den un plazo di 72 ora.

“E medidanan aki ta sigui advertencianan publico y priva cu a wordo haci na e Gobierno Ruso y ta un respuesta necesario y apropia na e esfuersonan pa daña e interesnan di Merca, den violacion na e normanan di comportacion estableci internacionalmente,” Obama a bisa den e comunicado.

Fuente: CNN en Español