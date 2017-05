Nunca ‘Eigen Belang’ por prevalece riba ‘Algemeen Belang’

A pesar cu tur hende sa cu pa hopi aña nos sistema democratico no ta funciona y cu e ta basa riba kende por regala mas cos y gaña miho, toch e ta shock’bo ora bo tende un hende educa, cu hopi aña di experencia di bida y cu mester sa miho, acepta e practica aki di clientelismo, cu husto ta destruyendo Aruba, como democracia. Cu asombro mi por a scucha un persona cu mi conoce pa hopi aña y pa kende mi tin respet declara ‘Cu e politico Arubano cu no tin un ‘Eigen Belang’, no lo logra y p’esey e mester duna e politico cu scoge pa su ‘Eigen Belang’ su sosten’. Pues asina confirmando cu integridad den politica no ta wordo recompensa of balora pa un parti di e electorado. Asina Sr. Elton Lieo- A- Tjam a remarca.

Un declaracion asina no ta solamente uno tristo y antidemocratico, pero tambe e ta refleha un postura hipocrita. Regularmente nos ta tende cuanto porcentahe di nos sociedad ta cristian y cu hende tin cu corda riba su prohimo. Pero parce cu ora e ta toca e clase politico, otro normanan ta conta. Tur parlamentario y mandatario ta huramenta pa sirbi e ‘Interes General’, pero ainda tin un parti di pueblo ta prefera pa sostene politiconan cu un ‘Eigen Belang’. Un postura asina ta duna e politico cu un ‘Eigen Belang’ tur poder pa haci y deshaci. Pero mas tristo, un postura asina ta bisa cu un parti di pueblo semper lo ta capaz pa cera wowo y pordona e politico cu un ‘Eigen Belang’ pa tur daño y bochorna cu ela causa contra e sociedad.

Pues e declaracion y e postura aki, ta aclaria:

Dicon nos sistema democratico no ta funciona;

Dicon cada dia mas hende ta bira dependiente di e politico y asina perde nan dignidad;

Dicon tin un decadencia di moralidad den nos sociedad;

Dicon politiconan cu ta regala y entrega tur cos por keda semper na poder;

Dicon ningun politico cu a drenta cu 10 florin pero awendia ta miyonario, por wordo investiga y persigui pa corupcion of enrikecimento ilicito;

Dicon tur sorto di patrimonio y tereno por wordo regala, sin pensa riba e futuro generacionnan;

Dicon e nivel parlamentario lo keda hopi abou y cu di antemano e resultado di un debate ta conoci;

Dicon tur infraccion di ley y proyectonan dudoso por wordo legalisa despues den parlamento;

Dicon corupcion y criminalidad a bira asuntonan normal; y

Con ‘Diosnan’ politico ta wordo crea y cu tur tipo di scandal ta termina den un ‘doofpot’.

Parce cu asuntonan manera integridad y honestidad no ta conta of wordo balora mas pa un parti di nos sociedad. Parce cu mas daño un politico haci of mas e enrikece su mes, mas un parti di pueblo ta apoy’e. Aruba a conoce diferente scandal politico, pero cada biaha eleccion bin, un parti di pueblo ta dispuesto pa lubida esaki. Na 1997, henter e sociedad tabata contra e clase politico cu a hisa su salario barbaro. Pero momento cu a bin eleccion, pueblo a bolbe scoge pa e mesun politiconan cu a scoge pa nan ‘Eigen Belang’.

E ta keda straño pa mira con un persona por prefera un politico cu a scoge pa su ‘Eigen Belang’, enbes pa uno integro. E ta bira mas straño si pensa cu si e asunto di ‘Eigen Belang’ ta asina importante, anto dicon un votado cu ta haci su escogencia politico basa riba esaki, no ta corda riba su propio ‘Eigen Belang’, cu ta encera su bienestar general, esun di su famia of esun di e futuro generacionnan. Kico a pone cu e votado aki por a perde e habilidad pa pensa cu loke e politico cu a scoge pa su ‘Eigen Belang’ por haci, e tambe por haci y kisas hasta miho?

Ainda nos ta kere cu tin hende integro aki na Aruba y p’esey partido ABO lo sigui hiba su lucha contra corupcion y enrikecimento personal pa e clase politico. A pesar cu tin hende ta prefera pa bolbe duna e politico cu a scoge pa su ‘Eigen Belang’ un otro chens. Corda cu Aruba ta di nos tur y no solamente di e grupito privilegia di ‘Friends and Family’, ‘Nos cu Nos’ of ‘Awor ta nos beurt’. Nunca ‘Eigen Belang’ por prevalece riba ‘Algemeen Belang’.

