Noticianan di Polis na Boneiro: Intento di atraco, ladronicia

Kralendijk Boneiro:

Intento di atrako na un restorant na Kaya Tintorero

Riba djamars 31 di yanüari pa mas o ménos 11.45 or di anochi sentral di polis a risibí notifikashon di un intento di atrako na un restorant situá na Kaya Tintorero. Na e momentu ei e restorant a sera kaba. Un hòmber, sin arma, bisti na pretu a drenta dor di un bentana i a kana bai stret tras di bar na e kaha en buska di sèn. E personal presente a kore bai skonde kushina. Despues e hòmber a sali for di e restorant ku man bashí.

Ladronisia for di den outo na Boka Chikitu

Riba djaluna 30 di yanüari a drenta keho di ladronisia for di den un outo ku tabata stashoná na Boka chikitu den Washington Park. A bai ku entre otro un kámara di saka potrèt kolo pretu di marka Sony, modèl E6300. E ladronisia a tuma lugá entre 9 or i 9.30 or di mainta. Ta investigando e kaso.

Ladronisia for di pòrch na Kaya Gristèlchi

Riba djaluna 30 di yanüari a drenta keho di ladronisia di un wasmashin kolo shinishi di marka LG for di un pòrch di un kas situá na Kaya Gristèlchi. E ladronisia a tuma lugá entre djadumingu 29 di yanüari pa mas o ménos 7 or di anochi i djaluna 30 di yanüari pa mas o ménos 6.30 or di mainta. E kaso ta bou di investigashon.

Kiebro den kas na Kaya Neerlandia

Riba djaluna 30 di yanüari a drenta keho di kiebro den un kas situá na Kaya Neerlandia. A bai ku entre otro un televishon di marka TCL. Tambe a bai ku un radiator for di den baul di un outo ku tabata stashoná na e kas. E kiebro a tuma lugá entre 8 or di mainta i 12.30 or di mèrdia. Ta investigando e kaso.