Nos mester purba conserva nos duinennan

Nos medio ambiente, en particular nos beach, duinennan y e vegetacion rond di dje, tabata e tema principal durante un conferencia di prensa cu a wordo yama pa ATA y hunto cu su stakeholdernan AHATA, Polis y tambe Blue Blocks. Como miembro di e comete di medio ambiente di AHATA, Astrid Muller, a splica cu nan tabata tin un reunion, hunto cu diferente carrental pa asina delibera riba esaki.

Como e chairwoman di AHATA su comite di medio ambiente pa basta aña, a splica cu durante e conferencia di prensa aki, nan tey pa duna un parti di e concientisacion di nos comunidad y tambe e stakeholdernan tocante e conservacion di nos duinen y beachnan. En particular ta papiando cu e stakeholdernan, pero tambe cu comunidad en general pa purba di conserva nos duinennan en particular. Esey tabata un iniciativa cu AHATA su comite a cuminsa varios aña pasa cun’e y ta contento di wak awor cu ta pick up e parti ey atrobe cu e ta hopi importante pa por conserva nos duinennan pa no core riba nan, pasobra e santo y e vegetacion cu ta crece riba e duinennan, ta di suma importancia pa e salud di e duinen y e salud di e ambiente di e marine shorelife.

Esey ta algo cu kier a echt pone hopi atencion riba dje y awe a pidi tur e stakeholdernan, vooral e carrentalnan pa yuda den e aspecto ey.

Tambe kier a informa cu e experiencia ta algo hopi great pa e turista y tambe pa e localnan. Pero e no mester bay a costo di nos medio ambiente.

Por ofrece otro tipo di experiencia cu nan por maak mee. Kier a pidi tambe pa e comunidad en general respeta e borchinan cu nan ta bay wak tambe. Respeta kico ta para riba dje y informa polis of informa AHATA of ATA kico ta wak, si tin destruccion di nos vegetacion, destruccion di nos duinennan y pa conhuntamente por cuida nos medio ambiente. Tambe tocante nos beachnan, ora cu ta bay beach, bo ta bay cu bo BBQ, corda cu no mag di bay cu carbon. Y si bo tin hopi sushedad percura cu bo ta bay cu bo saco di sushi, yena nan, y hiba nan bo cas bek, vooral si e containernan di sushi ta yen. Purba di aporta mas tanto posibel y respeta nos medio ambiente. E ta un win win situation nos tur, tur turista, tur stakeholder, pa nos tin un medio ambiente cu nos por conserva. No pa nos so, pero pa nos yiunan, nan yiunan y pa nos futuro generacion, Muller a bisa por ultimo.