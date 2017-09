Nos mester debolbe integridad y transparencia den Gobernacion

E proximo Gobierno di nos Pais mester debolbe e integridad y transparencia den gobernacion cu ta crea confiansa cerca e Pueblo. E confiansa cu nos mester pa inspira inversion pa lora e economia di nos Pais y crea cupo di trabou duradero. E confiansa cu ta duna Aruba e credibilidad necesario pa nos sali di e abismo financiero. E confiansa cu ta brinda prioridad na nos siguridad, educacion y salud. Nos Pais mester un cambio cu nos por confia aden.

Integridad den gobernacion

Nos no por sigui cu e decadencia den gobernacion cu nos ta experenciando como Pais na e momentonan aki na unda cu nos Prome Minister ta tolera pa Aruba tin un minister den funcion tras di tralie bou sospecho grave. E falta di liderasco aki ta atacha e reputacion di nos Pais grandemente y ta muestra palbabel di mal gobernacion. Nos mester cambia e rumbo aki y scoge pa integridad den gobernacion na unda bo ta haci lo corecto hasta ora cu otro no ta wak. Nos por pone regla den ley, pero mas importante ta pa nos gobernantenan tin e fatsoen of decencia politico presente ora di haci e trabou cu Pueblo a confia nan cun’e. Nos no por bolbe permiti pa ken cu ta yega na poder pa despues nos bolbe haya un gobernacion con cu ta.

Transparecia ta necesario

Banda di tin gobernante integro, nos mester tin transparencia den gobernacion. Pueblo mester haya mas bista riba e decicionnan cu ta wordo tuma y riba e argumentacion pa tuma e decicionnan aki. Ya caba hopi instancia ta publica nan rapportnan online, pero tin hopi informacion cu ainda no ta conoce luz di dia manera mester ta. Por ehempel, cifra di desempleo ta algo cu Pueblo no tin un bista concreto riba dje. Tin otro rapportnan tambe di por ehempel CBS of di SER cu Pueblo no ta haya mira asina facil. Aki ta na unda mester bin cambio. Instancianan mester por haci y publica nan investigacion debidamente sin wordo stroba.

Ban p’e cambio cu nos por confia

Nos Pais merece un cambio di rumbo. Nos no por sigui tolera e falta di integridad cu ta atacha e reputacion di nos Pais y cu ta caba cu e confiansa cu un gobernacion mester por conta cun’e. Transparencia ta crea confiansa, pesey nos mester bay dedica na brinda mas informacion riba decicionnan cu ta wordo tuma cu ta afecta nos Pueblo. Nos di MEP ta para pa integridad y transparencia den gobernacion. Dia 22 di September proximo, ban uni como Pueblo y ban hunto logra e cambio cu nos por confia pa nos Pais. Ban duna Aruba bek un gobierno cu ta traha na un manera integro y transparente na bienestar di nos Pueblo.