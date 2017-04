Nos mes hendenan mester siña cuida nos beachnan

Diferente beachnan na Aruba ta hayando atencion, manera p.e. Baby Beach. Sra. Lorna Varlack ta amplia mas ariba esaki.

Baby Beach, un di nos beachnan di mas bunita, y como ciudadano e ta sinti’e orguyoso di con e beach ta awo, y tambe e beachnan na Cura Cabay, unda cu tambe ta bezig ta drechando esaki. Y diferente otro beachnan riba nos isla. Pero pueblo mes ainda no ta siña ciuda loke ta di nos.

Durante e Siman Santo hopi ta e hendenan cu a bay campa na nos beachnan, pero no ta tur hende ta cuida loke ta di nos tur. Tin hende ta bay laga nan sushi atras, cual esaki no mester sosode mas, segun Sra. Lorna Varlack. E pueblo mes ta tira cosnan afo den mondi, y susha nos naturalesa. Hopi biaha tin hende ta core y ta tira cos for di auto. Aruba ta un pais hopi consciente unda cu nos kier ta hopi limpi. Den ultimo añanan Aruba a bira hopi limpi y bunita y kier mantene esaki.

E calidad di e beachnan a subi, despues di inversionnan haci pa drecha y mantene esakinan tambe. E infrastructura ta un di e cosnan unda cu gobierno a inverti, pa hisa e calidad di bida di nos ciudadanonan.