Nos medio ambiente ta wordo destrui tur dia di nobo

Cada dia cu corta e matanan ta trece peliger pa nos medio ambiente segun Sra. Olinda Rasmijn di Stimaruba a splica.

E tin hopi duele di bisa, y esey ta cu e no a papia mes over di e palonan destrui ainda. El a wak hopi destruccion. Hendenan cu ta cant’i caminda, ta kita e tuna. E tuna cu tin asina hopi balor den nos medio ambiente. Nan ta kita e yerbanan, cu ora awa yobe e awa ta cuminsa cu erosion. E yerba ey ta wanta e tera pa no bin erosion. Esaki Sra. Rasmijn no ta wordo haci, cu experticio. Na Aruba tin expertonan, pero nan ta na cas cu salario. Esaki ta jammer, paso cu e expertonan ta sinta mientras cu otro nan ta comete destruccion.

Cant’i caminda cu nan ta kita e matanan, nan ta kita por lo menos 5 meter. Nan a bay cu loke cu tabata mata, tur loke tabata cuminda di otro. E hendenan no sa, nan ta bay traha y bay haci eynan limpi. Nan ta kere cu un mata ta sushi, dus e ta completamente robes. Sra. Rasmijn no ta culpa esunnan cu ta traha, pero esunnan cu ta duna trabao. Tambe esunnan cu ta mas ariba, cu no sa, of cu no ta duna balor na nos medio ambiente.

Kico ta e meta di Stimaruba pa futuro, esaki ta hopi grandi. Pasobra nan ta bisa cu ta 18 luga tin na Aruba pa haya conserva. E ta mas cu dobbel di e cifra aki. Stimaruba ta bezig cu mas di 42 luga caba pa wordo conserva. Parke Nacional no a bisa nada over di e cobamento. E ta beschermd gebied. El a haya legalidad ariba dje y nan ta coba. E cos aki ta un berguensa.

Nan ta grita cu mester conserva, y awo ta laganan coba eyden. E cos akinan no ta klop. Nos mama Tera tin un reto, un risico pa futuro. Ora cu e arkeologonan ta bisa cu eigenlijk no tin luga mas pa traha cas. Ni e luga di Santa Cruz cu nan a haya e 36 cadavernan, nos historia, nos patrimonio, ni esey no tin algo di legalidad ariba dje.

Prome cu a traha Ritz Carlton, pasobra ta traha e rotonde ariba un graf. Y sra. Rasmijn cu e rotonde a bisanan cu e rotonde no por bin eynan. No tin respet mas, no por traha caminda den santana. E por corda cu tin hende cu a bin pa protesta, pero esey tabata envano. E hotel a bin toch. E ta eynan, aunke cu e no ta genera mucho placa pa Aruba. Esaki a disgusta su persona masha hopi, segun Sra. Rasmijn. El a kere cu e tabata papiando cu hendenan cu tabata tin lealtad pa nan pais. Despues a bin cu e Green Corridor, y Sra. Rasmijn a protesta pakico mester destrui tanto naturaleza. El a cuminsa conta palonan, cu eigenlijk cu tabata tin balor. Ta dos mil palo a bay. Ora cu Sra. Rasmijn a protesta, cu nan a bay cu e neishi di e teishi cu tabata eynan. E teishi, cu segun Sra. Rasmijn a haya sa, cu e tabata sali for di Merca pa bin Aruba. E teishi cu tabata bula, bay pisca te na Bubali. Y por a wak’e tambe na Spaans Lagoen. Esey tabata hopi bunita.

StimAruba no ta wordo respeta como un organisacion ambiental na Aruba. Segun Sra. Rasmijn, nan ta hende serio. Nan tabata kier a traha cu e companianan cu ta traha na Spaans Lagoen. Sra. Rasmiijn no por kere cu ta traha Green Corridor y ta planta mata di apelsina, pakico no pone mata di shimarucu cu ta di Aruba. Ta ariba esakinan Sra. Rasmijn tin pregunta ariba nan. Ta di lamenta cu no ta respeta loke ta di nos, ta parce cu tin rabia ariba loke ta di Aruba.

Por ultimo Sra. Olinda Rasmijn a bisa cu na Merca ora nan traha un luga, ta cosnan di Merca, cosnan nacional nan ta pone. E no ta wak pakico aki na Aruba nan mester bin cu cosnan di afo.