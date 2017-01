Nos hobennan merece tur posibilidad pa yega na nan meta den enseñansa

Dialuna ultimo Minister Michelle Hooyboer-Winklaar di Enseñansa y Famia hunto cu International School of Aruba a formalisa un acuerdo pa lansa e programa GED Aruba, un programa y un serie di test internacionalmente reconoci na nivel di enseñansa secundario cu ta conduci na un certificado cu credencialnan ekivalente na un diploma di “U.S. High School”.

Mientrastanto ta ofrece GED® test na mas di 60 pais rond mundo y awo International School of Aruba a aplica pa bira e prome Authorized Education Provider (AEP) den region, unda cu lo ofrece un programa completo di preparacion y guia hunto cu e examennan.

GED ta reconoci pa un cantidad grandi di College y Universidadnan na Merca, Canada y den region como ekivalente na un High School diploma.

Minister Hooyboer-Winklaar ta sumamente contento di por formalisa un colaboracion cu International School of Aruba pa ofrece e programa aki pa nos hobennan.

Segun e mandatario, inicio di e programa ta den cuadro di e vision y maneho di Ministerio di Enseñansa pa diversifica nos sistema educacional y crea mas opcion pa nos hobennan.

Minister Hooyboer-Winklaar ta menciona cu ta sumamente importante pa ofrece nos

hobennan mas opcion y alternativa. No ta tur hoben ta, kier of por sigui e mesun trayecto of ruta educacional y mester reconoce cu tin mas caminda cu por yega Roma.

Den e caso aki e GED program ta bira e prome programa na nivel secundario na Ingles subsidia door di Gobierno. Esaki ta crea un opcion na Ingles cu ta accesibel pa tur esunnan cu ta interesa, mirando cu e gastonan envolvi lo ta minimal.

Meta principal di e GED program ta pa duna studiantenan e oportunidad pa logra nan credencialnan cu lo por duna acceso na enseñansa superior apesar di nan trayectorio anterior of duna posibilidad pa mehora nan posicion laboral.

E GED program lo inicia na augustus 2017 na International School of Aruba y tin un capacidad promedio di 200 studiante pa aña. E programa lo wordo ofreci den oranan di anochi na International School mes.

E programa di preparacion y examen ta consisti di e materianan “Language Arts – Reading”, “Language Arts – Writing”, “Math”, “Science” y “Social Studies”. E edad minimo pa aplica pa e GED program ta 17 aña y mester tin nacionalidad Hulandes of prueba di residencia na Aruba pa un minimo di 5 aña. Tur studiante cu aplica mester mustra suficiente “English Proficiency”. Esaki lo wordo getest na comienso di e programa unda cu lo ofrece tambe un programa di guia. Door cu e programa aki ta wordo subsidia pa Gobierno di Aruba e gastonan pa e studiante ta minimal. E unico gasto cu e studiante mester cubri ta e gastonan di examen cu ta mas of menos $140 dollar pa e programa completo.

Den caso cu mester tuma e Toefl test di Ingles lo tin algun gasto adicional envolvi pa testing. International School of Aruba a desaroya un website unda cu tur informacion di e GED program lo wordo publica. E website aki ta www.gedaruba.com.

Inscripcion pa e programa ta poni pa inicia 1 di april 2017. Tur interesado por registra via di e website pa keda bon informa y tambe pa ricibi updates.

Minister Hooyboer-Winklaar ta enfatisa cu nos mester reconoce cu tin un demanda y necesidad grandi pa crea mas opcion pa nos hobennan. “Nos ta reconoce cu educacion no ta onze-size fits all. Nos mester elimina dead-ends den nos sistema educacional y crea camindanan alternativo pa nos hobennan por yega nan meta. Tur hoben merece di tin aceso na mas hopi posibilidad. Nos tin cu cambia algun pensamento cu lamentablemente te ainda ta existi unda ta insisti cu e mucha mester adapta nan mes den e sistema y si esey no pasa, te ey e ta yega.”

Mas leu e mandatario a enfatisa cu “Nos ta ehecutando un maneho poniendo e alumno central y dunando oido na e necesidadnan den nos comunidad”.

E titular di enseñansa ta satisfecho cu despues di hopi preparacion y esfuerso ta logra introduci e GED program como un opcion mas pa nos hobennan.

Minister Hooyboer-Winklaar ta indica cu lo sigui traha riba mas y diferente opcion di estudio pa nos hobennan y ta stimula tur hoben cu ta interesa pa aplica pa e programa unico aki.