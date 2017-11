Nos grandinan mester di mas atencion

Dia 17 di november lo tuma luga un anochi informativo di parti di Departamento di Asuntonan Social riba e tema di nos grandinan paso tin hopi falta di informacion cu mester ser duna na e pueblo segun Sra. Naomi Maduro.

Departamento di Asuntonan SOcial ta hayando dia pa dia mas casonan ta bin dilanti di nos grandinnan, cu na 2015 tabata tin 1027, di cual 20% ta personanan ariba 60 aña. E categoria mas grandi ta e problematica di cuido di nos grandi y ta categorisanan riba falta di apoyo y falta di network. Esey a conduci cu mester haci algo den e direccion aki. Lo bay tin un anochi informativo cu ta regarda e tema ‘Mantelzorg’.

Mirando cu e indicacion di DAS cu tin hopi casnan di anciano, cual a pone cu kier logra e meta pa 1, comunidad en general, y 2, accento ariba famia di nos grandinan. DAS kier trece e parti di conscientisacion dilanti, informacion di posibilidad y procedura y 3, e responsabilidad. Hopi biaha ta bisa cu gobierno mester yuda, pero mester para keto y refleha, riba e norma y balornan di antes, cu e famianan tey pa otro. TIn falta di informacion, ta hinca e grandi den un Cas di hende grandi, cu ta yuda te unda e por, pero e famia mester keda den su comfort zone y no netamente mester ponenan den un cas di hende grandi of SABA directamente.

Tin trahadonan social den tur e districtonan pa sostene e famia pa purba trece e conscientisacion di eigenlijk, cu por otro. Trahadonan social t’ey pa guia e famia y yuda e famia, unda cu por. Pa ley, e ley ta bisa cu gobierno ta netamente ultimo yama y famia ta prome responsabel. Hopi biaha nan ta draai cosnan om ta pone gobierno prome y despues famia.

E diferente casnan di cuido di SABA, pero tambe tin e casnan priva di cuido di grandi, ta lantando poco poco dne comunidad y esey ta alarmante, pasobra cu DAS ta haya hopi biaha cu e famia ta bisa cu e luganan ey, no ta bon. Pero kisas e luganan ey no ta completamente bon, pero Dios gracia tin e luganan ey, sino unda ta hinca e grandi.

Di parti di SABA, ta personanan profesional. Pero den e casnan priva, ainda gobierno no tin bista si tur e trahadonan den e casnan priva aki ta profesional. Tin un seccion cu ta bezig ariba esy, cu ta trahando fuertemente pa por realisa esey, pero nan ta bezig cu diferente putnonan. Awo padilanti esun cu kier habri un luga, mester mantene su mes na e proceduranan. Actualmente tin 11 cas registra na e seccion di ouderzorg, pero tin mas di e casnan chikito chikito nan den bario. Cu nan kier duna cuido ta hopi bon, pero DAS ta di opinion cu nan mester cana e caminda manera e mester ta si.

E dos anochiann di informacion ta dia 17 y 24 di November, y e meta ta pa conscientisa, para keto na e conscientisaicon y duna informacion tocante e procedura. Hopi biaha famia no sa unda pa bay. Hopi biaha ta hinca mama cu papa den cas di nan grandinan, enbes di adapta pa e grandi keda na su cas. Diabierna e lo tuma luga na MFA Paradera. Riba e anochi aki, no ta solamente di papia papiamento, caminda cu lo tin organisacionnan profesional, manera WGK Alfehulp. Alphahulp ta un di e organisacionnan cu ta brinda servicio na cas, unda cu e grandi ta keda su cas y e grandi ta haya ayudo na cas. Dia 24 di November, e anochi informativo lo ta na e filiaal di DAS na San Nicolas. E anochi aki Cas Marie tambe lo ta presente. Demencia no ta edad avansa so, pero na edad jong tambe. Y tambe Centro Kibrahacho lo t’ey presente. Centro Kibrahacha ta hopi activo ultimo temponan aki.

E grupo di meta di DAs ta comunidad en general, e por ta e yiu, e tanta, e prima. Un persona cu ta duna un otro persona cuido y ayudo. Tur hende eigenlijk ta welcome. E no ta specialisa pa hendenan grandi so. E ciclo e anochi ey lo tin un Powerpoint, unda lo mustra e ciclo di con bo ta crece. Ta responsablidad di e famia pa cuida di e grandi. Gobierno t’ey pa yuda den casonan extremo, pero e prome yama un biaha mas, ta e famia, segun Sra. Naomi Maduro, di Departamento di Asuntonan Social.