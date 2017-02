Noordoost di Merca, den alerta pa tormenta invernal

NEW YORK CITY, New York – Noordoost di Merca ta preperando pa loke lo ta e tormenta mas importante di e temporada, cu prevision di nevadanan fuerte den algun zona diahuebs.

E companianan aereo a cancela mas di 2700 vuelo. Mayoria di cancelacionnan a tuma luga na Newark, New Jersey, Boston y e aeropuertonan di LaGuardia y JFK di New York.

Scolnan publico di New York, Boston y Philadelphia a wordo cera. E dos ultimo ciudadnan tambe a declara emergencia pa tormentanan di sneeuw. Tur e oficinanan di e estado di New Jersey a wordo cera pa personal no esencial.

Mas di 60 miyon di persona lo wordo afecta pa e tormenta invernal, segun e meteorologo di CNN Pedram Javaheri.

E alertanan pa tormenta a extende, en efecto desde Pensylvania atrabes di partinan di New York, New Jersey, Massachusetts, mescos cu e estadonan di New Inglatera.

E bon noticia ta cu ta spera cu e tormenta ta move rapidamente. Sin embargo, e nevadanan na Boston tabata por a sigui te cu fin di siman y e temperaturanan lo pasa di cero den e ciudad te cu diadomingo, segun Servicio Meteorologico Nacional.

Fuente: CNN en EspaƱol