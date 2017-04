Noord por a conoce su prome graduadonan di VWO

Lider di MEP Evelyn Wever-Croes a duna di conoce den conferencia di prensa di MEP cu si no tabata pa Mike Eman, e aña aki e scol HAVO/VWO na Noord lo a conoce su prome graduadonan di HAVO of VWO.

“Na aña 2009 cu MEP a sali for di Gobierno e proyecto tabata cla. Mester a djis cuminsa construccion. E placa tabata disponibel caba den fondo di FDA, y e plannan tabata traha.

Lamentablemente Gobierno di Mike Eman a usa tur e placa cu tabata disponibel pa e scol, y a hink’e den e proyecto di tram. Awe nos ta mira un proyecto di tram cu no tabata exitoso, y un scol cu nunca a wordo construi.

Si Mike Eman no a boycotia e proyecto di scol HAVO/VWO na Noord, lo e aña aki nos lo a conoce e prome graduadonan di HAVO of VWO di e scol di Noord.

Nos ta lamenta profundamente cu esaki no por a bira realidad, y cu mas enfasis nos ta reitera nos compromiso cu e pueblo di Noord cu e scol aki lo bira un realidad una bes cu nos drenta Gobierno e aña aki. Hunto nos lo logra e cambio, y hunto nos lo realisa e soño di e pueblo di Noord pa su scol MAVO/HAVO/VWO na Noord”