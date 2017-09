Noord Korea ta lansa misil nobo cu a bula riba Hapon

PYONGYANG, Noord Korea – Noord Korea a manda diabierna un misil no identifica for di un luga cercano na e capital (Pyongyang) den direccion di Lama di Hapon, segun fuentenan militar Zuid Koreano a informa.

E proyectil Noord Koreano a bula riba e isla Hapones di Hokkaido (nort) pa 7’or y 6 ora local y a cay den awanan di e Oceano Pacifico, 2000 kilometer oost di e cabo di Erimo (Hapon).

Tras e lansamento di e misil, den varios region di nort di Hapon, a pidi e poblacion pa aleha di cualkier obheto cu por ta restonan di proyectil, segun e cadena di television publico a informa. Tanto Zuid Korea como Merca a analisa cu detaye e lansamento. Gobierno Hapones no a tarda den condena e “provcacion nobo y intolerabel” aki di e regimen di Kim Jong-un.

E hefe di e gabinete di e Ehecutivo Hapones, Yoshihide Suga, a manifesta su mas firme protesta y a bisa cu su pais lo tuma “e accionnan apropia” tanto den e seno di Nacionnan Uni como p’afo di e organisacion.

E mercadonan financiero tambe a reacciona negativamente na e accion Noord Koreano. E futuro di e bolsa di New York a cay cu forsa minuutnan despues cu a conoce e prome noticianan riba e proyectil di Pyongyang. Y e yen Hapones, considera un moneda di refugio den temponan di turbulencia geopolitica, a reporta ganashi.

E lansamento di e misil nobo aki lo a yega despues cu e Conseho di Siguridad di Nacionnan Uni lo a impone e siman aki un pakete nobo di sancion na Noord Korea pa e desaroyo di su programa nuclear y balistico cu ta inclui un di seis ensayo nuclear, di un potencia sin precedente den e pais aki. E sancionnan ta centra, fundamentalmente, den hoga Pyongyang economicamente restringiendo su importacionnan di petroleo. Diaranson, Pyongyang a priminti di acelera su programanan militar prohibi como respuesta na e sancionnan “malefico” di Nacionnan Uni.

