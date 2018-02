Noord- Korea lo a cumpra ekiponan militar via su embahada

BERLIN, Alemania- E hefe di inteligencia interior Aleman a bisa diasabra cu Noord- Korea a uza su embahada na Berlin pa cumpra adkiri ekiponan destina aparentemente na su programanan misilistico of nuclear.

E declaracionan di e hefe di agencia BfV, Hans Georg Maassen, a wordo difundi pa e canal di television NDR, anticipando un documental cu lo wordo pasa otro siman.

“Nos a wak cu nan a realisa varios compra (for di e embahada) cu for di nos punto di bista, ta destina pa e programa milistico y parcialemtne tambe pa e programa nuclear”, el a sigura.

El a agrega cu “si nos wak cosnan asina, nos lo stop nan”, pero no semper ta posibel pa reconoce nan y e compranan mas tanto ta articulonan cu por wordo uza pa metanan civil of militar.

Fuente: https://www.infobae.com

